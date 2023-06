États-Unis : les drogues, une nouvelle excuse pour réguler Bitcoin (BTC) ?

Un rapport récent d’Elliptic a montré que les cryptomonnaies étaient plus utilisées qu’avant pour les achats liés à la production de fentanyl. C’est un cheval de bataille tout trouvé pour les Sénateurs américains, qui en font un enjeu de régulation à l’heure où la campagne à la présidentielle s’amorce. Faut-il s’en inquiéter ?

Bitcoin et la production de fentanyl : un nouveau sujet pour les politiques américains

Nous vous l’expliquions il y a une semaine, un rapport d’Elliptic a fait grand bruit. Il montre en effet que 90 % des entreprises chinoises exportant des précurseurs de fentanyl acceptent les cryptomonnaies. Et que les paiements de ce type ont augmenté de 450% depuis l’année dernière. Cela montre donc que les producteurs de cette drogue ont adopté les cryptomonnaies pour leurs importations. Ils utilisent majoritairement le Bitcoin (BTC) et l’USDT de Tether.

La nouvelle a été considérée comme du pain béni par les politiques américains, qui ont justement fait de la régulation de Bitcoin un enjeu de l’opposition entre Républicains et Démocrates. Pour rappel, certains Républicains – dont le candidat à la présidentielle Ron DeSantis – souhaitent « protéger » le Bitcoin. Alors qu’à l’opposé, le gouvernement démocrate de Joe Biden s’est distingué par des mesures de régulations de plus en plus strictes.

Une sénatrice appelle à réguler davantage le Bitcoin

Ne nous y trompons donc pas. Ce positionnement en ce qui concerne le Bitcoin est un enjeu politique pour les États-Unis, autant qu’un enjeu santé publique. Hier, la sénatrice Elizabeth Warren a ainsi de nouveau fait un lien entre les cryptomonnaies et la production de fentanyl, citant ce même rapport d’Elliptic :

« La cryptomonnaie aide à alimenter les échanges de fentanyl, et nous avons le pouvoir d’y mettre fin. »

Cette déclaration semble donc précurseure d’une nouvelle initiative réglementaire aux États-Unis. Déjà, Joe Biden avait cité les « traders crypto » dans son argumentaire sur la dette américaine. L’écosystème lié aux cryptomonnaies semble donc bel et bien dans le collimateur des Démocrates.

Des arguments peu recevables ?

On rappellera à toutes fins utiles que les achats de matériaux destinés à la production de fentanyl ne représentent que 27 millions de dollars, soit une goutte d’eau si l’on considère la capitalisation totale des cryptomonnaies (plus de 1 100 milliards de dollars à l’heure actuelle).

Par ailleurs, accuser un actif qui sert à des actes illégaux ne fait pas sens. Les billets de dollars américains sont encore moins traçables que le Bitcoin, et ils sont utilisés en énorme majorité pour les achats et vente de fentanyl aux États-Unis. Faut-il alors attaquer le dollar parce qu’il « facilite » les trafics de drogue ?

Les crises successives connues par l’écosystème depuis l’an dernier ont semble-t-il eu un effet : celui de faire revenir en arrière les arguments des politiciens. Le Bitcoin se débarrassait jusque là de sa sulfureuse réputation, mais la chute de FTX, et les liens de la famille Bankman-Fried avec les Démocrates, ont conduit ces derniers à marquer fermement une distance avec les cryptomonnaies.

L’on ne sera donc pas surpris de voir une nouvelle réglementation discutée aux États-Unis, sous couvert de protéger la population de l’épidémie de fentanyl. L’effet sur le trafic de cette drogue très prisée actuellement sera sans doute limité… Et ce sont certainement les entreprises crypto qui en paieront le prix.

Source : Sénat des États-Unis

