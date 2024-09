États-Unis : Une banque texane pro crypto épinglée par la Réserve fédérale

Selon la réserve fédérale des États-Unis, la United Texas Bank, une institution bancaire favorable aux cryptomonnaies, aurait manqué à plusieurs de ses obligations en matière de gestion des risques et dans ses relations avec ses clients.

Pour la Fed, une banque pro crypto ne respecterait pas la réglementation en vigueur

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a émis une ordonnance de cessation et d'abstention contre la United Texas Bank, une institution financière texane ayant tissé des liens avec des acteurs de l’industrie crypto. La banque centrale américaine a invoqué « d'importantes déficiences » dans ses systèmes de gestion des risques, ainsi que dans ses relations avec ses clients.

La Fed affirme avoir examiné attentivement le fonctionnement et les agissements de la United Texas Bank tout au long du mois de mai. Sur cette période, elle a identifié des problèmes dans sa structure de gouvernance et dans sa manière de se conformer à la loi.

Dans son ordonnance délivrée ce mercredi, la Fed a évoqué « des oublis » de la part du conseil d'administration et du comité de direction de la banque texane :

L'examen a identifié des lacunes importantes liées aux services de correspondance bancaire proposés et aux clients de la banque utilisant des cryptomonnaies, en particulier la gestion des risques et le respect des lois, règles et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris le Bank Secrecy Act.

Toutefois, l'ordonnance n'explique pas précisément pour quelles raisons la banque texane n'a pas respecté la réglementation en vigueur en matière de relation client et de cryptomonnaies.

Depuis cet examen, la Fed a précisé que la United Texas Bank a pris des mesures supplémentaires pour se conformer à la Bank Secrecy Act, et avait adhéré à son programme de lutte contre le blanchiment d'argent. Le conseil d'administration de l'institution texane a accepté de concevoir un plan d'action en ce sens.

La réserve fédérale non favorable à un rapprochement entre les banques et l'industrie des cryptomonnaies ?

Ce n'est pas la première fois que la Réserve fédérale des États-Unis inspecte des banques favorables aux cryptomonnaies. En août dernier, une action coercitive similaire a été lancée contre une autre institution bancaire, dont les pratiques sont similaires à la United Texas Bank.

En effet, le 8 août dernier, la Fed avait annoncé qu'elle avait identifié des lacunes importantes dans les systèmes de gestion des risques de la Customers Bank.

La banque basée en Pennsylvanie n'a pas obtenu de bons résultats lors de l'inspection de la Fed. Cette dernière l'a également alerté au travers d'une ordonnance de cessation et d'abstention, ce qui l'a contrainte à prendre les mêmes mesures que la United Texas Bank.

Pour une partie de l'écosystème crypto, cette récente vague d'examens menés par la Fed afin que les banques respectent leurs obligations, serait une manière déguisée d'empêcher les banques de coopérer avec le secteur. Une initiative baptisée « Opération Chokepoint 2.0 » par les partisans de cette théorie.

Pour Dan Spuller, un des dirigeants de Blockchain Association, un groupe de défense en faveur des cryptomonnaies, l'ordonnance de cessation et d'abstention contre la United Texas Bank serait « un exemple probant des actions menées dans le cadre de l'opération Chokepoint 2.0 ».

Source : Réserve Fédérale des États-Unis

