Grosse erreur : il vend un NFT EtherRock moins de 1 centime, alors qu’il valait plus de 1M$

Une erreur qui coûte très cher

Une simple erreur a conduit un collectionneur de token non fongibles (NFTs) à vendre son précieux EtherRock pour 444 WEI au lieu de 444 Ethers (ETH), soit un dixième de centime au lieu de 1,2 million de dollars. Le vendeur DinoDealer, a confondu l'unité WEI et ETH.

Pour mettre en perspective, 1 ETH équivaut à 1 000 000 000 000 000 000 WEI donc 444 WEI représentent moins d’une fraction d’une fraction d’un centime (environ 0,0012 dollar). Sur Twitter, le malheureux vendeur dénommé DinoDealer a déclaré :

« En un clic, toute ma valeur nette d’environ 1 million de dollars a disparu. Y a-t-il un espoir ? Suis-je GMI* ? Mon NFT a été immédiatement achetée par un robot. »

Selon le site EtherRock, le nouveau propriétaire a proposé à la vente le NFT pour 234 ETH, soit environ 600 000 dollars.

Toutefois, DinoDealer semble avoir accepté la perte, en partageant publiquement l’adresse du bot. Il a pris la situation à la légère en téléchargeant une nouvelle photo de profil sur Twitter et en ajoutant un émoji en pleurs après son identifiant Twitter.

Qu’est-ce que EtherRock ?

EtherRock est considéré comme l’un des premiers projets NFT sur Ethereum (ETH). La collection a été créée fin 2017 soit quelques mois après les célèbres CryptoPunks. Pour rappel, les EtherRock représentent 100 images de roches de la même taille avec des couleurs différentes.

Nous pouvons lire sur le site officiel :

« Ces pierres virtuelles n’ont AUCUN BUT, si ce n’est de pouvoir être achetées et vendues, et de vous donner un fort sentiment de fierté d’être propriétaire d’une des 100 roches. »

Que cela soit à cause de leur nombre réduit ou de leur valeur historique, les NFTs d’EtherRock s’arrachent désormais à prix d’or. Actuellement, le prix minimum d’un rocher est de 234 ETH soit l’équivalent de 600 000 dollars. La vente la plus élevée à ce jour est d’environ 3,7 millions de dollars (900 ETH) pour le rocher numéro #55

Mais ces ventes à 6 voire 7 chiffres n’ont pas toujours été la norme. En effet, seulement 20 roches avaient été vendues entre 2017 et 2020, pour des prix plus raisonnables. Ainsi, on trouve des ventes d’EtherRock pour 0,3 et 0,4 ETH en mars 2018, à l’époque où un Ether ne dépassait pas 800 dollars.

Source : Vice

GMI* : Gonna Make It

