EDF lance Exaion Node, un nouveau service dédié aux nœuds blockchains

Exaion, filiale d'EDF spécialisée dans les solutions Web3, vient de déployer son nouveau service de nœuds blockchain à la demande. Nommé Exaion Node, il s'adresse tant aux professionnels indépendants qu'aux entreprises.

Le service dispose de 4 offres différentes. Alors que l'option gratuite propose seulement un nœud partagé avec un seul projet déployable, la plus importante donne accès au déploiement de projets en illimité.

Les différentes offres proposées par Exaion

Toutes les offres se regroupent autour d'un objectif commun : faire gagner du temps aux différents professionnels utilisant ce service. En outre, Exaion estime jusqu'à 40% le temps potentiellement gagné par des équipes de développeurs utilisant ce service.

De plus, dans son communiqué, le groupe EDF affirme que ses actions dans le Web3 sont toujours pensées en accord avec leurs valeurs écologiques :

« Avec Exaion Node, nous mettons nos infrastructures faiblement émettrices de CO2, souveraines et performantes au service d’une adoption accrue et généralisée du Web3. Cette offre est à la fois simple d’accès, abordable et pérenne, et va s’enrichir de nombreuses fonctionnalités dans les mois à venir. »