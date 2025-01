Donald Trump fera-t-il mention des cryptomonnaies lors de son discours d'investiture ?

Dans moins d'une semaine, Donald Trump deviendra officiellement le 47e président des États-Unis à l'occasion de son investiture. Par habitude, les présidents nouvellement investis réalisent un discours. Celui de Donald Trump, dont la position favorable aux cryptomonnaies est reconnue, sera particulièrement scruté par l'écosystème crypto.

Des membres de la communauté crypto s'interrogent : Donald Trump mentionnera-t-il les cryptos dans son discours d'investiture ?

Le 20 janvier prochain, les yeux de l'écosystème crypto seront tournés vers les États-Unis, et plus particulièrement vers la façade ouest du Capitole, à Washington D.C. Élu au suffrage universel indirect, Donald Trump deviendra à cette date, le 47e président du pays, après avoir connu un premier mandat entre 2017 et 2021.

À cette occasion, le futur président des États-Unis va tenir un discours d'investiture où il ne manquera pas de donner le ton pour les 4 années à venir. Durant la campagne électorale et les semaines qui ont suivi son élection, Donald Trump s'est montré favorable aux cryptomonnaies, faisant plusieurs promesses visant à faire des États-Unis, le leader du secteur.

🔎 Tout savoir sur les marchés de prédication décentralisés

C'est pourquoi une partie de la communauté crypto s'attend à ce que le nouveau président mentionne les cryptomonnaies dans son discours d'investiture. Sur la fameuse plateforme de prédiction décentralisée Polymarket, plus de 2 millions de dollars de paris en crypto ont été réalisés afin de deviner quels termes va utiliser Donald Trump durant son discours.

Plus de 650 000 dollars en cryptomonnaies ont été misés sur le fait que Donald Trump allait évoquer (ou non) les cryptomonnaies et plus particulièrement le Bitcoin (BTC). En parallèle, près de 350 000 dollars de paris cryptos concernent le Dogecoin (DOGE).

Il s'agit là des 2 plus gros volumes de paris en lien avec les termes pouvant être utilisés par Donald Trump pendant son discours. À l’heure actuelle, seuls 20 % des parieurs pendant que le terme Bitcoin sera prononcé par le 47e président des États-Unis le 20 janvier prochain. Ce chiffre baisse à 12 % en ce qui concerne le memecoin.

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Donald Trump sera attendu au tournant par l'écosystème crypto dans les prochains mois

Lors de la campagne électorale américaine, de nombreux utilisateurs de Polymarket s'étaient amusés à parier avec de la cryptomonnaie sur le vainqueur des élections présidentielles. En tout, 2,5 milliards de dollars avaient été misés sur les résultats de ces élections. Depuis, l'engouement pour la plateforme de prédiction décentralisée a baissé, en témoigne la chute de ses volumes mensuels.

Outre son discours d'investiture, les 100 premiers jours de Donald Trump seront scrutés au peigne fin par les membres de la communauté crypto. Ces derniers s'attendent à ce que le nouveau président des États-Unis prenne des mesures drastiques en ce qui concerne l'industrie des cryptomonnaies et son développement.

👉 Trump : La nouvelle administration pourrait inclure un poste consacré aux cryptomonnaies dès son investiture

Ces dernières semaines, Donald Trump semble avoir préparé le terrain. Il a multiplié les nominations, plaçant notamment Paul Atkins à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC) en remplacement de Gary Gensler, dont la position conservatrice a attisé la haine de l'industrie.

Dans un registre similaire, Donald Trump a nommé David Sacks en tant que responsable des cryptomonnaies et de l'IA à la Maison Blanche, ainsi que Bo Hines en tant que dirigeant de son conseil dédié aux cryptos.

Ouvrir un compte sur N26, la banque crypto-friendly

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Polymarket

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital