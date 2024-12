Direction l'ATH pour Ripple ? Analyse du XRP du 10 décembre 2024

Ripple marque de son empreinte cette fin d'année 2024. Il semble néanmoins marquer une pause après un rallye fulgurant, au cours duquel il est parvenu à reconquérir les sommets de 2021. Que peut-on attendre pour la suite sur le XRP ?

Une consolidation avant de relancer plus haut pour le XRP ?

Nous sommes le mardi 10 décembre 2024 et le prix du XRP évolue autour de 2 dollars.

Notre dernière analyse technique du XRP date du mardi 19 novembre dernier, le prix du XRP évoluait alors autour de 1 dollar. La thèse que nous avions exposée alors proposait une potentielle impulsion du Ripple en direction de son sommet historique.

Le mouvement qui s'est développé a été bien plus violent que ce à quoi nous pouvions nous attendre puisque le XRP a littéralement oblitéré le sommet du dernier cycle pour échouer proche des 3 dollars. Il ne parvient tout de même pas à réaliser un nouveau sommet historique pour le moment.

Cependant, le XRP parvient à se hisser au-dessus de son ATH en termes de capitalisation puisqu'il surperforme les 131,65 milliards du 7 janvier 2018 par un nouveau record à 154,57 milliards le 3 décembre 2024.

Nous pourrions donc considérer que le travail est fait puisqu'un sommet historique sur la capitalisation d'un projet est déjà un signal fort en soi. Si la valeur unitaire du token ne parvient pas à réaliser la même performance, c'est du fait d'une dilution de la valeur unitaire liée à l'inflation.

Désormais en 4ᵉ position au classement des cryptomonnaies avec 127,54 milliards de capitalisation, le token XRP semble se profiler comme un leader de cette fin d'année 2024. Alors, où en sommes-nous techniquement sur cet actif ?

Paires avec XRP 24 heures 7 jours 1 mois XRP/ USDT -6,60 % -13,50 % +280,50 % XRP/ Bitcoin -6,20 % -16,20 % +210,60 %

👉 Les meilleurs sites pour acheter du Ripple (XRP)

Quelle forme pourrait prendre la consolidation sur la cryptomonnaie de Ripple ?

Si l'on observe l'historique du XRP, il est difficile de remettre en question le caractère très impulsif du token. Il est récurrent d'y voir des mouvements très puissants à la hausse pour 4 à 5 semaines, qui retracent par la suite une grande partie sinon l'intégralité de l'impulsion.

Si nous devons nous appuyer sur le comportement passé du Ripple, c'est là le scénario qui semble le plus probable. D'ailleurs, dans cette hypothèse, la fin de l'impulsion pourrait se terminer très prochainement, si nous ne considérons pas que le sommet a déjà été réalisé.

Techniquement, la structure journalière a été renversée avec une nouvelle tendance baissière qui pourrait s'engager, les creux et les sommets étant désormais alignés à la baisse. Ce changement de structure invite à la consolidation latérale voire à la correction.

Le niveau le plus important, support direct du XRP et niveau de polarité de l'actif, vient d'être testé ces dernières heures. Il s'agit de la confluence entre le sommet historique de 2021, du retracement 0,382 de Fibonacci et de la moyenne mobile à 20 jours.

Perdre ce niveau en clôture journalière pourrait conduire le XRP vers une correction plus profonde et affecter les probabilités d'une continuation haussière à court terme. Dans ce scénario, la zone dessinée en jaune qui a déjà été travaillée au mois de novembre pourrait proposer un point d'appui intéressant. Elle pourrait se voir renforcée par la moyenne mobile à 50 jours qui devrait entrer en confluence mi-décembre.

Une relance haussière à destination du sommet historique n'est pas complètement exclue, c'est un scénario qui reste probable mais qui a désormais été déclassé en termes de probabilités. Pour qu'il revienne au premier plan, le XRP doit franchir les 2,64 dollars pour remettre en question l'alignement des sommets et des creux baissiers.

Graphique du cours du XRP en journalier

En résumé, le XRP propose une tendance dégradée en journalier, les sommets et les creux s'alignent à la baisse ce qui invite à la consolidation. Après un rallye aussi puissant, marquer une pause pourrait être bénéfique si l'on vise une continuation haussière à moyen terme.

Alors, pensez-vous que le XRP puisse franchir les 3 dollars dans ce cycle ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du XRP.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

