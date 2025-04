En amont d’une conférence sur les finances publiques cette semaine, le ministre de l’Économie Eric Lombard a cherché à préparer les Français à une année 2026 compliquée. Pour le prochain budget, ce sont 40 à 50 milliards d’euros qui devront être trouvés pour faire des économies.

Le gouvernement prépare les Français à de nouveaux efforts

Gouvernements après gouvernements, année après année, les contribuables français ont droit à la même rengaine : il faut faire des efforts. Après la blague qu’a été l’établissement du budget de 2025, le gouvernement réfléchit déjà aux implications de celui de 2026. L’idée est claire : réaliser entre 40 et 50 milliards d’euros d’économies.

Pour le ministre de l’Économie Eric Lombard, il s’agit là d’un « effort supplémentaire […] très considérable » qui attend les Français, bien que l’idée d’augmenter les impôts pour les classes moyennes et les entreprises ne serait pas à l’ordre du jour. L’objectif serait donc essentiellement de réaliser des économies, à l’heure où les dépenses de l’État représentaient non moins de 57,1 % du produit intérieur brut (PIB) du pays en 2024.

La dernière fois que le gouvernement français est parvenu à boucler un budget excédentaire, c’était sous Valéry Giscard d’Estaing, en 1974. Depuis, les déficits s’accumulent, et il est maintenant question « d’objectif de déficit ».

Toujours en 2024, ce dernier s’est élevé à 5,8 % du PIB, tandis que le gouvernement s’attend à 5,4 % cette année et vise 4,6 % l’année prochaine.

Le problème, c’est que cette pratique a pour effet d’augmenter la dette de l’État, qui se voit agrémenté chaque année de plusieurs dizaines de milliards d’euros. Alors que celle-ci s’élève à plus de 3 300 milliards d’euros, ce sont donc 150 milliards d’euros qui ont été ajoutés en 2024.

De ce fait, les intérêts de ladite dette pèsent de plus en plus lourd dans le budget du gouvernement, et la dynamique ne pourra être enrayée que lorsque de véritables dispositions seront prises pour terminer les années « dans le vert ».

Lors d’un déplacement vendredi, François Bayrou y est allé de sa langue de bois habituelle, un trait caractéristique de la classe politique française lorsque les compétences de terrain font défaut :

La France traîne des pathologies, ou en tout cas des déséquilibres, depuis trente ans […]. Ils sont d’autant plus difficiles à traiter que nous sommes entrés en temps de crise. Nous allons cependant les exposer aux Français pour partager avec eux tous les risques. La vérité est décisive pour qu’on puisse prendre les décisions qui s’imposent.

Mardi, le gouvernement doit tenir une conférence sur les finances publiques, et toutes ces questions sur le budget 2026 seront ainsi évoquées. Au-delà des mots, l’important sera donc de juger les actions concrètes qui seront décidées lors du prochain projet de loi de finances (PLF).

