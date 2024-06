Cryptomonnaies : le marché est-il prêt pour un nouveau bull run ?

Déceler les prémices d'un bull run permet de se positionner avant la majorité des investisseurs. Pour bénéficier des opportunités apportées par ce marché haussier, plusieurs indicateurs sont plébiscités. Découvrons ensemble si le marché des cryptomonnaies s'apprête à entrer en bull run.

Bull run en approche sur les cryptos ?

Depuis près d'un an, le marché des cryptomonnaies entame un retournement de tendance à la hausse. Le cours du Bitcoin (BTC), qui enregistre +170 % depuis juin 2023, est accompagné d'une série d'altcoins qui cherchent à effacer leurs pertes essuyées durant le bear market. Le nouveau record à 715 dollars de la cryptomonnaie BNB est un fort témoin de cette entrée dans un marché optimiste, dont l'issue pourrait être un bull run dans les mois à suivre.

👉 BNB Chain (BNB), la technologie multi-chaîne de la plateforme Binance

Un marché optimiste est caractérisé par une période durant laquelle les cours des actifs connaissent une importante croissance. Cette phase marque le début de l'euphorie autour des cryptomonnaies et connait généralement un apport significatif de nouveaux investisseurs particuliers.

Pour savoir si le marché est prêt pour un bull run, l'un des indicateurs les plus utilisés est le Fear & Greed Index. Ce dernier calcule le sentiment des investisseurs pour estimer quelles sont les périodes les plus optimistes et pessimistes du marché des cryptomonnaies. Son indice s'appuie sur un score allant de 0 (peur maximale) à 100 (euphorie maximale).

Aujourd'hui, nous relevons un pivot important autour de 40 sur le Fear & Greed Index. Ce support technique permet d’avoir un point de repère intéressant entre les phases haussières et baissières de notre cycle actuel :

Fear & Greed Index, en hausse sur les 12 derniers mois

👉 Qu’est-ce que le Crypto Fear and Greed Index et comment l'interpréter ?

Comme nous l'observons sur le graphique, le sentiment des détenteurs de cryptomonnaies est de plus en plus positif. Ils estiment qu'un bull run surviendra dans les mois à suivre. Cependant, ce dernier ne peut émerger sans le retour d'un engagement social important sur les cryptomonnaies

Pour l'instant, les données en ligne montrent que les médias spécialisés dans le Web3 ne connaissent aucune hausse significative en termes d'audience. En parallèle, après une légère hausse durant la narrative des ETF bitcoin spot, le nombre de requêtes Google pour le terme « crypto » se maintient à un niveau insuffisant pour voir apparaitre un bull run :

Popularité de la recherche « crypto » sur Google entre 2019 et 2024

Nous pourrions être proche de sortir de cette phase pour entrer dans « l’optimisme ». Cependant, le retour du bull run ne pourra se faire sans un groupe d'investisseurs très particulier : les ... [65% de l'article restant]