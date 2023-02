Cryptoast21 : Qui sont les 21 personnalités francophones de l'année 2022 ?

Cryptoast vous présente la 1ère édition du Cryptoast21, une liste de 21 personnalités francophones qui ont positivement influencé le secteur des cryptomonnaies et de la blockchain en 2022.

Les 21 personnalités crypto de l'année 2022, en collaboration avec dYdX

Bien que l'écosystème des cryptomonnaies ait connu une année 2022 plutôt compliquée, les acteurs du Web3 n'ont pas freiné leurs efforts pour que l'adoption du secteur continue. L'année dernière, certaines personnalités se sont distinguées par leur expertise, leur influence et leur contribution au développement de cette industrie.

Cryptoast a l'honneur de vous présenter la première édition de Cryptoast21, une liste des 21 personnalités francophones les plus influentes de l'écosystème des cryptomonnaies en 2022. Cryptoast21 offre un aperçu de la diversité des talents, des parcours et des projets qui animent cette industrie dynamique.

Que ce soit dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi), de la règlementation, de l'éducation ou de l'art, ces personnalités ont su se démarquer par leur vision, leur leadership et leur engagement en faveur de l'adoption et de l'innovation dans le domaine des cryptomonnaies. Cette liste est une occasion de découvrir et de reconnaître les talents francophones qui façonnent le Web3.

Sur cette page dédiée au Cryptoast21, vous y retrouverez un carrousel des 21 personnalités sélectionnées par Cryptoast. Pour chaque personnalité, une courte biographie lui est associée. Son rôle dans son entreprise actuelle est également mis en avant. Enfin, toutes les personnalités du Cryptoast21 ont été choisies pour un fait marquant en 2022.

Cette première édition du Cryptoast21 a été réalisée en partenariat avec dYdX, l'une des plateformes de trading décentralisées les plus avancées qui propose de nombreux produits innovants à ses utilisateurs désireux de conserver la propriété de leurs cryptomonnaies.

De plus, la 1ère édition de notre journal papier qui relie le monde physique à celui de la blockchain grâce aux tokens non fongibles (NFT) intègre un poster dédié au Cryptoast21 au format d'une double page.

💡Si vous souhaitez recevoir une édition collector de notre journal papier dédié à la place de la France dans le Web3, il est toujours possible d'en mint depuis cette page dédiée.

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

