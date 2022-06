StackinSat lance une Preuve de Réserves avec son coffre-fort numérique, une première en Europe

StackinSat dévoile son coffre-fort numérique

Plateforme 100% dédiée à la simplification de l'investissement dans le Bitcoin (BTC), StackinSat lance aujourd'hui son coffre-fort numérique.

Cette nouvelle offre à destination des particuliers et des professionnels permet d'épargner des BTC en toute sécurité sans se soucier de la conservation et de la sécurisation de ses fonds.

En misant sur une extrême simplicité, ce nouveau service s'adresse notamment aux particuliers qui souhaitent ouvrir un Plan Epargne Bitcoin en déléguant la conservation et la sécurisation de leurs clés privées ou encore aux entreprises ayant un problème de gouvernance de leurs clés privées.

Il est vrai que pour beaucoup, et notamment les débutants, il peut être anxiogène d'être sa propre banque et de devoir gérer la conversation et la sécurité de ses clés privées et donc de ses fonds.

Bien qu'il soit toujours préférable de détenir et interagir avec son propre portefeuille, comme le rappelle d'ailleurs StackinSat, la plateforme offre ici une expérience facile à prendre en main qui ravira ceux désirant faire leurs premiers pas dans l'investissement dans le Bitcoin.

« L’un des principaux avantages du Bitcoin est la possibilité pour ses utilisateurs de détenir et sécuriser eux-mêmes leurs avoirs sans passer par un tiers de confiance s’ils le souhaitent. Bien que nous incitons nos clients à tirer pleinement parti de cette technologie en les encourageant à détenir et à sécuriser eux-mêmes leurs clés privées, la conservation des clés privées nécessite des connaissances en crypto-monnaies, » ajoute StackinSat

Ce coffre-fort numérique est maintenant proposé en parallèle de l'offre historique d'achat-livraison automatique de BTC sur son propre portefeuille.

Une commission de 2,5 % du montant de la transaction sera appliquée à ce service d'achat-conservation de BTC, tandis que le coût du service historique d’achat-livraison automatique sur son propre portefeuille, que StackinSat recommande, est maintenu à 1,5%.

Notez également que StackinSat assure une transparence complète grâce à l'implémentation d'une Preuve de Réserves, ce qui garantira à ses clients que leurs bitcoins sont bien conservés en totalité dans les coffres-forts de l'entreprise.

Nouveau tableau de bord de StackinSat

Quels sont les atouts du coffre-fort numérique de StackinSat ?

La simplicité

Pour beaucoup, il n'est pas forcément simple de gérer soi-même la création et la maintenance d'un portefeuille. Avec le coffre-fort numérique de StackinSat, plus besoin de s'en soucier.

Une fois vos BTC achetés, ceux-ci y sont automatiquement stockés et sécurisés sur un portefeuille unique uniquement dédié à votre compte.

La sécurité

Pilier de la mission de StackinSat, la sécurité des fonds des utilisateurs est assurée par plusieurs mécanismes :

chaque utilisateur dispose de son propre coffre-fort ;

le délai de retrait est d'un jour ouvré ;

des audits de sécurités des coffres-forts numériques sont réalisés régulièrement ;

StackinSat utilise la technologie MPC (calcul multipartite sécurisé). Ainsi, une personne seule, peu importe son niveau hiérarchique chez StackinSat, ne peut pas accéder aux bitcoins conservés par l'entreprise.

L'engagement de StackinSat

StackinSat assure que les BTC de ses clients ne seront jamais utilisés d'une quelconque manière que ce soit : prêts, placement en collatéral, etc.

La transparence et la Preuve de Réserves

Véritable pilier de cette nouvelle offre, StackinSat joue la carte de la transparence complète avec le concept de la Preuve de Réserves.

StackinSat devient la première plateforme européenne à implémenter une Preuve de Réserves, ce qui assure une transparence totale auprès de ses utilisateurs et du régulateur sur son fonctionnement et ses réserves, notamment en prouvant que l'entièreté des fonds qu'elle gère est bien détenue dans ses coffres-forts.

Cela implique deux principaux axes :

tous les bitcoins des clients de StackinSat sont détenus séparément à l’aide d’adresses numériques uniques, lesquelles sont consultables de manière indépendante sur la blockchain ;

à l’aide d’adresses numériques uniques, lesquelles sont consultables de manière indépendante sur la blockchain ; la Preuve de Réserves est réalisée en conservant l'anonymat des clients de la startup. Cela permet de vérifier que la plateforme détient bel et bien les BTC dans ses coffres-forts, mais également qu'elle est bien en possession des clés privées.

La startup s'aligne ici avec la philosophie même de Bitcoin et estime qu'il est primordial d'adopter cette solution pour lutter contre le système de réserve fractionnaire et les problèmes d’insolvabilité touchant les plateformes d’échanges :

« Ces plateformes sont à l’image des banques traditionnelles, des sociétés opaques "des boîtes noires" où seulement très peu d’informations sont communiquées concernant leurs réserves en capitaux. Ce que nous jugeons en inadéquation avec la philosophie de Bitcoin, » précise StackinSat.

Ce système sera intégré à l'offre de StackinSat dans les prochaines semaines.

👉 Pour en savoir plus sur la Preuve de Réserves de StackinSat

Des coffres-forts individualisés

Puisque la grande majorité des plateformes d'échange de cryptomonnaie stockent les fonds de leurs clients dans un portefeuille commun, les utilisateurs sont dans l'impossibilité de véritablement savoir si celles-ci utilisent leurs crypto-actifs sans leur consentement pour les faire fructifier.

StackinSat prend un autre tournant en créant des coffres-forts distincts pour chacun de ses clients, identifiables par une adresse unique.

Ainsi, les clients de la startup peuvent à tout moment vérifier sur la blockchain Bitcoin, de manière transparente et indépendante, le montant des fonds qui y sont sécurisés. Cela ajoute également une couche de sécurité supplémentaire, puisque tous les BTC ne sont pas conservés en un seul et même portefeuille.

L'événement de l'année dédié au Bitcoin

StackinSat, c'est aussi la startup qui organise l'événement Surfin' Bitcoin, dont la 3e édition aura lieu du 25 au 27 août prochain sous le soleil de Biarritz.

Avec le code CRYPTOAST21, vous pouvez profiter d'une réduction de 21% sur vos entrées (code fonctionnel jusqu'au 30 juin).

Se rendre à Surfin' Bitcoin 21 % de réduction avec le code CRYPTOAST21 🌊

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.