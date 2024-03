Crypto : vaincre la volatilité du marché avec la stratégie du Delta Neutre

La volatilité sur le marché des cryptomonnaies est à double tranchant : pertinente en cas de tendance haussière pour réaliser des gains, elle se révèle être l'un des pires ennemis des investisseurs en cas de correction. Heureusement, une stratégie simple à mettre en place permet d'endiguer les variations des cours de cryptomonnaies : c'est le delta neutre. Découvrons ensemble son fonctionnement et ses apports dans le milieu des cryptos.

Delta neutre : un allié de taille pour l'investissement

Le delta neutre est une technique d'investissement redoutable pour combattre la volatilité d'un actif donné. Utilisé à l'origine sur les marchés traditionnels, ses caractéristiques intrinsèques en font un outil presque parfait pour les cryptomonnaies, un marché célèbre pour ses variations impréssionnantes.

En apparence, mettre en place un delta neutre est plutôt simple. Il suffit d'ouvrir une position acheteuse (long) et une position vendeuse (short) en simultané. Par exemple, acheter 1 000 € d'EGLD et créer dans le même temps une position à la baisse de 1 000 € sur cette même crypto.

Le but de cette stratégie est de neutraliser l'impact de la volatilité sur les performances d'un investisseur. Peu importe si l'EGLD entre en phase haussière ou baissière, les deux positions se compenseront en elles. D'ailleurs, le delta neutre s'applique à l'ensemble des cryptomonnaies, hors stablecoin.

Ainsi, il est possible d'utiliser des effets de leviers pour profiter des supports et résistances d'une cryptomonnaie sur le court terme. Par exemple, avec un effet de levier de 3, il est envisageable d'appliquer un delta neutre afin de tirer parti des différents rebonds et chercher des bénéfices à chaque position clôturée.

Dans une approche axée sur le staking, cette stratégie s'avère aussi payante pour l'investisseur. Si une API de 30 % pour l'EGLD apparait sur un protocole, il est possible de s'y exposer tout en ouvrant une position short. Ainsi, la valeur du portefeuille augmente grâce aux rendements du staking sans être impacté par les variations de la cryptomonnaie.

Malgré ses atouts, le delta neutre connait des limites et des risques à mesurer avant de l'appliquer à un portefeuille d'actifs. Le premier danger à relever est la probabilité d'une ... [65% du contenu restant]