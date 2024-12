Crypto.com lance un service de garde pour les institutionnels aux États-Unis

Lundi, Crypto.com a annoncé le lancement d'un nouveau service aux États-Unis, axé sur la garde de cryptomonnaies : Crypto.com Custody Trust Company. Grâce à l'obtention d'une charte, l'entreprise peut désormais s'adresser à des clients aisés ou bien des institutions américaines et canadiennes pour la garde de leurs crypto-actifs.

De manière plus large, cette nouveauté impactera également les utilisateurs locaux de la plateforme, qui verront également la garde de leurs actifs être transférée à cette nouvelle entité. Toutefois, cela devrait se faire de manière fluide, étant donné que la plateforme insiste sur le fait que ses clients continueront d'avoir accès à leurs fonds « pendant et après la transition ».

💡 Comment acheter des cryptomonnaies avec la plateforme Crypto.com ?

Pour Kris Marszalek, le cofondateur et PDG de Crypto.com, ce service s'inscrit dans la continuité de la roadmap de cette année :

« Le lancement d’une société fiduciaire américaine est la dernière étape importante de notre roadmap de produits visant à développer notre activité et notre présence sur 2 des marchés crypto les plus importants et les plus actifs au monde : les États-Unis et le Canada. Cette étape reflète notre confiance dans le marché nord-américain, et nous sommes impatients de continuer à améliorer et à innover le marché pour nos clients sur le marché. »