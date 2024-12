Corée du Sud : 15 pirates informatiques nord-coréens sanctionnés pour vol de cryptomonnaies

Alors que les pirates informatiques basés en Corée du Nord auraient subtilisé plus de 60 % des cryptomonnaies volées dans le monde cette année, la Corée du Sud ne semble pas vouloir laisser passer cela. Le pays n'a pas hésité à imposer des sanctions à l'encontre des membres d'une organisation de hackers nord-coréens.

La Corée du Sud sanctionne des agents nord-coréens accusés de vol de cryptomonnaies

Le gouvernement de Corée du Sud a annoncé ce jeudi avoir pris des sanctions à l'encontre de 15 membres issus du 313e bureau général, une organisation dépendant du Département de l'industrie de construction mécanique du Parti des travailleurs de Corée du Nord.

Tous sont accusés d'avoir participé à des attaques informatiques, et plus particulièrement à des vols de cryptomonnaies. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le 313e bureau général organiserait la production d'armes au sein de la Corée du Nord, participant notamment au programme de développement d'armes nucléaires du pays. Leur mode opératoire pour subtiliser des informations et des fonds illégalement a été détaillé :

On sait que le personnel informatique nord-coréen est envoyé en Chine, en Russie, en Asie du Sud-Est et en Afrique en tant qu'organisations affiliées au gouvernement local, dissimulant leur statut et obtenant des commandes de travail auprès d'entreprises informatiques du monde entier, tandis que certains sont également impliqués dans le vol d'informations et dans la réalisation de cyberattaques.

Ainsi, les 15 Nord-Coréens sanctionnés se seraient illégalement procuré des fonds crypto pour financer le programme de développement de missiles nucléaires de la Corée du Nord. L'un des membres du 313e bureau général, Kim Ryu Song, avait déjà été inculpé aux États-Unis pour blanchiment d'argent, vol d'identité et violation des sanctions américaines. Ce dernier aurait réussi à générer pour 88 millions de dollars de revenus en 6 ans d'activité.

Dans un registre similaire, un autre nord-coréen sanctionné, Kim Cheol-min, aurait infiltré des entreprises informatiques au Canada et aux États-Unis, réussissant à s'y faire engager. De cette manière, il aurait réussi à envoyer d'importantes sommes à Pyongyang en monnaies fiduciaires et en cryptomonnaies.

Les pirates informatiques nord-coréens à l'origine de la majorité des arnaques crypto en 2024

En parallèle, la Corée du Sud a également imposé des sanctions à une entité nord-coréenne dont le nom n'a pas été dévoilé. Celle-ci n'hésiterait pas à envoyer une partie de son personnel informatique à l'étranger pour qu'elle réussisse à générer illégalement de l'argent afin de financer le régime nord-coréen ainsi que son armée.

Selon un rapport de Chainalysis, sur les 2,2 milliards de dollars de cryptomonnaies volés cette année, 1,34 milliard de dollars ont été subtilisés par des pirates informatiques nord-coréens. Cela constitue une augmentation de 102 % par rapport aux 660 millions de dollars de crypto volés en 2023.

Ainsi, les hackers nord-coréens seraient à l'origine de certaines des plus grosses arnaques crypto perpétrées ces dernières années. Ce lundi, le FBI a par exemple annoncé que des pirates informatiques basés en Corée du Nord étaient les principaux acteurs du vol de 308 millions de dollars de cryptomonnaies à DMM Bitcoin, contraignant la société japonaise à fermer ses portes.

Source : Communiqué de presse

