Condamné à 30 ans de prison pour avoir financé l’État islamique avec des cryptomonnaies

Aux États-Unis, un homme a été condamné à 364 mois de prison pour avoir envoyé 185 000 dollars de cryptomonnaies à l’État islamique. Lumière sur cette affaire, qui montre une fois de plus l’inefficacité des cryptos dans le financement du terrorisme.

Financement de l’État islamique en cryptos : cet homme fera 30 ans de prison

Nous revenons sur ce point régulièrement : malgré les poncifs habituels, les cryptomonnaies sont loin d’être l’outil idéal pour s’adonner à des activités criminelles. Pourtant, le message a encore du mal à passer, et parfois pour le plus grand bonheur des enquêteurs.

En effet, Mohammed Azharuddin Chhipa, un habitant de Springfield aux États-Unis, a été condamné à 364 mois de prison, pour avoir envoyé plus de 185 000 dollars en cryptomonnaies à l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL) entre octobre 2019 et octobre 2022.

Au préalable, l’accusé collectait des fonds de diverses manières, que ce soit par virement ou bien en se déplaçant lui-même pour récupérer de l’argent en main propre. Ces fonds étaient ensuite convertis en cryptos et transitaient par la Turquie avant d’être redirigés vers la Syrie.

Face à cela, la procureure générale Pamela Bondi n’a pas mâché ses mots :

Cet accusé a directement financé Daech dans ses efforts pour commettre des atrocités terroristes ignobles contre des citoyens innocents aux États-Unis et à l’étranger. Cette lourde condamnation illustre bien que si vous financez le terrorisme, nous vous poursuivrons et vous mettrons derrière les barreaux pour des décennies.

En décembre dernier, Mohammed Azharuddin Chhipa avait plaidé coupable pour 5 chefs d’accusation, impliquant notamment le « complot en vue de fournir un soutien matériel ou des ressources à une organisation terroriste étrangère ». Sous réserve qu’il aille au bout de sa peine, l’intéressé passera donc les 30 prochaines années en prison.

Dans le cas présent, soulignons que l’utilisation des cryptomonnaies a certainement facilité le travail des services de police dans cette affaire. Et pour cause, contrairement à des idées reçues encore bien ancrées, les cryptomonnaies sont loin d’être anonymes, et la transparence de la blockchain a probablement facilité l’enquête.

Source : Communiqué

