Comment se préparer aux évolutions des marchés financiers en 2025 ?

L'année 2025 débute sous le signe de l’incertitude, apportant son lot de défis pour les marchés financiers à l’échelle mondiale. Des matières premières comme l’or et le pétrole aux indices boursiers américains, en passant par les grandes entreprises et les devises, découvrez comment anticiper ces bouleversements et préparer votre stratégie d’investissement.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec X-Trade Brokers (en savoir plus)

Les enjeux majeurs à surveiller en 2025

L’année 2025 démarre sous le signe de l’incertitude, avec des enjeux économiques et politiques qui promettent de redéfinir les équilibres mondiaux. Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, la reprise économique en Chine, les fluctuations des marchés de matières premières et les politiques monétaires des grandes banques centrales sont autant de facteurs qui pourraient redéfinir les équilibres économiques.

Pour les investisseurs, il est donc crucial d’anticiper ces bouleversements. Comment les actifs majeurs, tels que l’or, le pétrole ou encore les indices américains, pourraient-ils évoluer au cours de l'année ? L’inflation fera-t-elle un retour marqué ? Quels secteurs et entreprises clés seront à surveiller ? Autant de questions stratégiques pour lesquelles il est essentiel de se préparer.

Pour accompagner les investisseurs dans cette démarche, un rapport gratuit du courtier XTB propose des éclairages précieux. Ce rapport, conçu pour offrir une vision claire et précise des défis à venir, permet aux investisseurs de se préparer aux changements qui façonneront l’économie mondiale.

Le rapport de XTB couvre l’environnement macro-économique, les taux de change, les marchés actions, les entreprises phares et les matières premières.

Investir dans les actions et les cryptos facilement avec XTB

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

De plus, dans ce rapport, les experts de XTB abordent avec précision plusieurs questions cruciales qui pourraient influencer vos décisions d’investissement :

L’or pourrait-il retrouver tout son éclat en tant que valeur refuge ?

Le pétrole pourrait-il chuter à 50 dollars le baril ?

Quelles sont les trois entreprises à suivre de près en 2025 ?

La reprise chinoise sera-t-elle entravée par de nouveaux défis ?

Les indices boursiers américains atteindront-ils de nouveaux sommets ?

👉 Téléchargez gratuitement le rapport de XTB et bénéficiez des analyses approfondies pour préparer votre portefeuille aux défis et opportunités que pourrait réserver 2025.

Aperçu du rapport de XTB sur ce que pourrait réserver 2025

Un courtier de confiance au service des investisseurs

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du trading, XTB s’est imposé comme un acteur incontournable des marchés financiers. Ce courtier de renommée internationale est particulièrement reconnu pour sa large gamme d’outils adaptés aux investisseurs de tous niveaux.

Investir dans les actions et les cryptos facilement avec XTB

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Aujourd’hui, XTB offre un accès à près de 8 000 instruments financiers via une plateforme intuitive, régulièrement saluée par les experts et récompensée à plusieurs reprises. Parmi ses avantages, on retrouve la possibilité d’acheter des actions et des ETF sans commission, pour des investissements mensuels inférieurs à 100 000 €. Cette politique tarifaire attractive constitue un atout majeur pour les investisseurs souhaitant optimiser leurs coûts.

En outre, il est possible avec XTB d'investir sur plusieurs cryptomonnaies (notamment, le memecoin $TRUMP partir du 1er Février 2025), et sur des véhicules comme les 3 ETF suivant :

BTCE.DE (BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto) ;

VBTC.DE (VanEck Bitcoin ETN) ;

VT0P.DE (VanEck Crypto Leaders ETN), permettant de s'exposer aux 10 cryptomonnaies les plus capitalisées.

La simplicité et l’ergonomie de la plateforme XTB, xStation5, lui ont également valu la distinction de « Best Forex Broker for Beginners » en 2022, décernée par Brokertested. Une récompense qui reflète la qualité des services proposés, notamment pour les nouveaux investisseurs en quête d’une solution accessible et performante.

En plus de ses outils de trading, XTB se distingue par son accompagnement pédagogique. Les utilisateurs peuvent affiner leur stratégie d’investissement grâce aux commentaires en direct des experts, disponibles sur la plateforme xStation5 et l’application mobile XTB, dans la section dédiée aux actualités (« News »).

💡 Retrouvez notre avis sur XTB et toutes ses fonctionnalités

74 % des comptes de clients de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital