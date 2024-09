Comment préparer ses investissements pour 2025 ? Assistez à une conférence d'experts gratuite avec XTB

Le 10 octobre sur sa chaîne YouTube, la plateforme XTB organise un événement privé pour aider les investisseurs à préparer leurs investissements de 2025. Pour ce faire, 6 experts sont invités à débattre autour de 3 questions majeures. Comment participer à cet évènement ?

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec X-Trade Brokers (en savoir plus)

XTB présentera un événement privé sur sa chaîne YouTube le mois prochain

Le 10 octobre prochain à 19 h, la célèbre plateforme d'investissement XTB organise un évènement YouTube retransmis en direct depuis les locaux de XTB France.

Cette soirée présentée par Antoine Andréani, analyste de marché senior chez XTB, s’articulera autour de 3 débats cherchant à répondre à la question suivante : « Comment préparer ses investissements pour 2025 ? ». L’objectif est ainsi d’informer le grand public sur les perspectives de 2025 ainsi que les éventuelles stratégies à adopter.

Réservez votre place pour l'événement de XTB

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Lors de chaque débat, 2 experts prendront la parole tour à tour afin d’exprimer leur point de vue sur le thème qui le sera proposé.

Pour pouvoir accéder au visionnage, il s’agira toutefois de s’inscrire au préalable, afin de recevoir un mail permettant d’accéder à l’évènement privé. Pour ceux qui souhaitent réserver leur place dès maintenant, il suffit de remplir le formulaire en ligne.

Ainsi, les 3 débats auront pour thème les points suivants, chacun avec une problématique concrète :

Macro-économie : Quelles sont les perspectives économiques pour 2024/2025 ? ;

: Quelles sont les perspectives économiques pour 2024/2025 ? ; Investissement : Quels seront les meilleurs placements en 2025 ? ;

: Quels seront les meilleurs placements en 2025 ? ; Blockchain : Le Bitcoin peut-il atteindre les 100 000 dollars ? Quel avenir pour la blockchain ?

Concernant le premier sujet, ce sont Véronique Riches-Flores, économiste indépendante à la tête de Riches-Flores Research, ainsi que Didier Borowksi, responsable des recherches politiques macroéconomiques chez Amundi, qui interviendront.

👉 Visitez le site de l'événement pour réserver votre place

Ensuite, ils laisseront la place à Philippe Béchade, rédacteur en chef et analyste chez Agora, et Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria AM. Pour finir, le 3e débat verra l’intervention de Claire Balva, VP Strategie chez Deblock et de Benjamin Mauger, PDG de TradeMeAway.

Grâce à cet événement, XTB cherche à attirer un maximum de visiteurs sur sa chaîne YouTube et à se positionner comme un acteur de référence dans le domaine de l’investissement.

💡 Retrouvez notre avis et présentation détaillée de XTB et ses produits

76 % des comptes de clients de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.