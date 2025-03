La plateforme XTB dévoile son eWallet pour simplifier l'investissement au quotidien

La plateforme d’investissement XTB vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité intégrée à son application mobile : un eWallet multi-devises, pensé pour simplifier le quotidien des investisseurs à la recherche d’une meilleure maîtrise de leurs finances. Avec ce portefeuille numérique, XTB enrichit son offre et se positionne un peu plus comme un acteur incontournable de la finance personnelle moderne.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec X-Trade Brokers (en savoir plus)

Un portefeuille intégré à l'application XTB

Avec son nouveau portefeuille numérique, la plateforme XTB propose bien plus qu’un simple outil de paiement. L’eWallet permet de détenir et de gérer des fonds dans 8 devises différentes (EUR, USD, GBP, PLN, CZK, RON, HUF et prochainement MXN, CAD), d’effectuer des conversions instantanées à des taux avantageux, et de réaliser des virements sans frais cachés, le tout directement depuis l’application XTB.

Ce portefeuille numérique s’inscrit dans une stratégie plus large : faire de XTB une plateforme tout-en-un pour gérer ses finances personnelles et ses investissements. En effet, XTB permet déjà aux utilisateurs d’investir dans une large gamme d’actifs, notamment des actions, des ETF, des matières premières, des indices, des devises et même des cryptomonnaies.

L’eWallet vient ainsi compléter cet écosystème, en facilitant la gestion de l’épargne, le suivi des dépenses quotidiennes et les paiements internationaux, sans avoir besoin de jongler entre plusieurs services financiers. Les utilisateurs de XTB peuvent désormais investir, échanger des devises et régler leurs achats au même endroit, dans une logique de centralisation et de simplicité d’usage.

Le portefeuille mobile de XTB offre aux investisseurs un accès instantané à leurs fonds et permet de gérer les finances quotidiennes sans effort. Faire fructifier son argent est devenu beaucoup plus facile, car désormais les investissements et les paiements peuvent être effectués de manière instantanée et depuis une seule et unique application. Daniel Gravier, PDG de XTB France

Testez l'eWallet en téléchargeant l'application XTB

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Quelles sont les fonctionnalités du eWallet de XTB ?

L’eWallet de XTB ne se limite pas à la conversion de devises ou au stockage de fonds. Il intègre une série de fonctionnalités avancées destinées à améliorer l’expérience utilisateur :

Contrôle des dépenses : fixez des plafonds de transaction personnalisés pour mieux gérer votre budget ;

: fixez des plafonds de transaction personnalisés pour mieux gérer votre budget ; Zéro frais de gestion : la tenue du compte est entièrement gratuite, quelle que soit l’activité ou le solde ;

: la tenue du compte est entièrement gratuite, quelle que soit l’activité ou le solde ; Intégration aux portefeuilles mobiles : associez votre carte à Apple Pay, Google Pay ou Garmin Pay pour des paiements sans contact instantanés ;

: associez votre carte à Apple Pay, Google Pay ou Garmin Pay pour des paiements sans contact instantanés ; Dépôts rapides : alimentez votre eWallet en quelques secondes, depuis votre compte d’investissement XTB ou une source externe ;

: alimentez votre eWallet en quelques secondes, depuis votre compte d’investissement XTB ou une source externe ; Retraits sans contact : retirez de l’argent dans les distributeurs compatibles NFC, partout dans le monde ;

: retirez de l’argent dans les distributeurs compatibles NFC, partout dans le monde ; Sécurité renforcée : blocage temporaire ou suppression de la carte virtuelle, gestion sécurisée des codes PIN/ePIN, authentification à deux facteurs (2FA) et notifications en temps réel ;

: blocage temporaire ou suppression de la carte virtuelle, gestion sécurisée des codes PIN/ePIN, authentification à deux facteurs (2FA) et notifications en temps réel ; Conversion multi-devises : échange instantané entre devises disponibles, sans frais cachés ni friction technique.

Toutes ces fonctionnalités sont accessibles via une interface unique et intuitive, qui centralise à la fois les outils d’investissement et la gestion des finances personnelles.

Si l’eWallet reste au cœur de cette nouvelle offre, XTB propose également une carte virtuelle multi-devises, émise sous licence Mastercard. Une version physique de la carte sera prochainement disponible.

Testez l'eWallet en téléchargeant l'application XTB

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Vers une « super-app financière » ?

Avec le lancement de son eWallet, XTB confirme sa volonté de devenir la super-app européenne de la gestion financière et de l’investissement. « Notre objectif est clair : permettre à nos clients de gérer l’ensemble de leurs finances, de l’investissement aux paiements du quotidien, depuis une seule application », déclare Daniel Gravier, PDG de XTB France.

Déjà disponible en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et dans plusieurs autres pays européens, l’eWallet est réservé aux utilisateurs disposant d’un compte d’investissement XTB vérifié. L’ouverture du portefeuille est rapide, et les utilisateurs peuvent commencer à l’utiliser en 1 à 2 jours après validation de leur compte.

💡 Vous souhaitez en savoir plus sur cette plateforme ? Consultez notre avis sur XTB et toutes ses fonctionnalités

69 % des comptes de clients de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital