Binance Alpha : le nouvel outil pour découvrir des tokens avant leur cotation

Cette semaine, Binance a présenté Binance Alpha, une nouvelle plateforme dont l’objectif est de mettre en avant des projets en avance de phase à travers son portefeuille Web3. Cette nouveauté est lancée dès aujourd’hui, avec la mise en avant de 5 tokens. Par la suite, de nouveaux projets seront présentés, dont 5 autres dès demain, puis de nouveau vendredi.

Concernant les tokens présentés aujourd’hui dès 11 h heure de Paris, 3 seront natifs de la BNB Chain, 1 sur Solana (SOL) et le dernier sur Base :

The countdown to Binance Alpha has begun!

Get ready for a new batch of tokens by preparing your assets on the corresponding chains:

👉 3 on BNB Chain,

👉 1 on Solana, and

👉 1 on Base.

Quick Buy starts: 2024-12-18 at 10:00 (UTC+0)

Click here ➡️ https://t.co/cXe46Sd3Yp pic.twitter.com/sNwDCoPUDB

