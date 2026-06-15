Alors que la Maison Blanche vient d’organiser un tournoi Ultimate Fighting Championship (UFC) dans ses jardins officiels, certaines informations indiquent que les combattants présents ont reçu des bonus en stablecoins USD1 du projet World Liberty Financial de la famille Trump.

La Maison Blanche organise un tournoi UFC sur sa pelouse

Dans le cadre de la célébration de son 80e anniversaire, le président des États-Unis vient d'organiser un tournoi d'Ultimate Fighting Championship (UFC) - UFC Freedom 250 - sur la pelouse de la Maison Blanche, en compagnie de convives triés sur le volet.

Un événement très médiatisé, en tout cas de la part des médias - également sélectionnés avec soin - qui ont eu la chance de pouvoir recevoir l'accréditation nécessaire, dans le cadre d'une soirée festive organisée ce dimanche que le journal l'Équipe présente comme très « politique ».

👉 Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Dans la cage, sept combats se sont succédés au cours de la soirée avec sept KO successifs, dont une victoire en deux rounds de Ciryl Gane contre Alex Pereira, lui permettant de remporter à cette occasion la ceinture intérimaire des poids-lourds UFC.

Toutefois, une autre information circule également au sujet de cet événement. Et cela concerne plus précisément l'annonce du versement de certains bonus attribués aux joueurs sous la forme de stablecoins USD1 émis par le projet World Liberty Financial de la famille Trump.

World Liberty Financial jouera un rôle majeur lors de l'UFC Freedom 250 en tant que partenaire d'une nouvelle cagnotte de 250 000 dollars de bonus « Performance of the Night », attribuée aux combattants UFC sélectionnés pour leurs performances exceptionnelles durant l'événement. Des bonus versés en USD1, le stablecoin adossé au dollar américain de World Liberty Financial, conforme à la réglementation et comptant parmi les stablecoins à la croissance la plus rapide du marché. Communiqué de presse

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Des combattants UFC payés en monnaie de président

Selon les informations du communiqué de presse officiel, l'UFC aurait en effet annoncé que le projet crypto de la famille Trump, World Liberty Financial (WLFI), serait le « partenaire principal » de l'événement de la Maison Blanche.

L'occasion de découvrir enfin un intitulé de l'activité de cette société, présentée comme « une entreprise américaine de technologie financière développant des produits à l'intersection de la finance décentralisée (DeFi) et de la finance traditionnelle ». Nous ne sommes pas vraiment plus avancés...

📰 Des « ventes discrètes » de tokens WLFI auraient rapporté 660 millions de dollars à la famille Trump

Pourquoi une telle décision ? Un pur coup de communication, selon l'expert crypto du groupe Klaros, Todd Phillips, interrogé par un journaliste du Guardian.

En effet, il explique que « payer les combattants avec le stablecoin USD1 a la même fonction économique que de leur donner un chèque, mais annoncer publiquement qu'ils le font en USD1 indique au monde entier que ce token est lié à l'UFC et à la Maison Blanche ».

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Source : Communiqué de presse

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