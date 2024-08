Coinbase double son chiffre d’affaires au 2e trimestre par rapport à 2023

Du fait de sa cotation au NASDAQ, Coinbase est tenue de publier ses résultats chaque trimestre, permettant ainsi de juger des performances de l’entreprise.

Cette semaine, la célèbre plateforme de cryptomonnaies a ainsi partagé ses chiffres du 2e trimestre, dont les 1,38 milliard de dollars de chiffre d’affaires témoignent d’une hausse de plus de 100 % en comparaison des 663 millions de dollars du 2e trimestre 2023. Malgré tout, cela représente toutefois une baisse d’environ 11 % par rapport au trimestre précédent, en conséquence directe d’un ralentissement du marché :

Figure 1 — Résultats de Coinbase sur les 5 derniers trimestres

💡 Comment acheter des actions Coinbase (COIN) ?

Malgré un léger recul du chiffre d’affaires ce trimestre, l’entreprise en tire toutefois des conclusions positives, notamment au niveau global de l’écosystème avec de meilleures perspectives réglementaires aux États-Unis :

Le deuxième trimestre a été un trimestre de forte progression pour Coinbase et l’industrie de la cryptographie. En plus de résultats financiers solides et de la poursuite de la création de produits fiables pour favoriser l’adoption de la crypto, Coinbase et le secteur de la crypto ont fait de grands progrès vers la clarté de la réglementation aux États-Unis, ce qui, selon nous, constituera un levier majeur pour l’innovation dans le secteur.