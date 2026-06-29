Cet anti-crypto notoire va lancer son propre produit tokenisé sur la blockchain

Alors qu'il est historiquement anti-crypto, l'économiste Nouriel Roubini a annoncé la semaine dernière l'arrivée de son fonds tokenisé. Est-ce là un changement d'attitude ?

Nouriel Roubini annonce son propre fonds tokenisé

Nouriel Roubini : son nom ne vous dit peut-être rien, mais l’intéressé est un anti-crypto notoire depuis de nombreuses années. Pas plus tard que ce matin, l’intéressé pointait du doigt les mauvaises performances du moment sur Bitcoin (BTC), faisant un mélange du pire et du meilleur avec les autres actifs du top 10 et des arnaques que sont notamment le TRUMP et le MELANIA :

News from Shitcoins Land : Bitcoin’s price is now lower than its 2021 fall peak. So in the last five years the return to Bitcoin has been negative. And 90% of Bitcoin holders bought at a price higher than the current level. So all these shitcoiner suckers have lost their shirt .… — Nouriel Roubini (@Nouriel) June 29, 2026

🔎 Tout savoir sur la tokenisation

S’il y a un fond de vérité dans ses propos que nous ne pouvons pas lui enlever, notons toutefois que nombre d’économistes aiment annoncer qu’ils avaient raison quand le prix du BTC touche un plus bas cyclique, le plus souvent juste avant que ce dernier reparte vers de nouveau plus haut.

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Quoi qu’il en soit, nous avons pu souligner ces dernières années que même les voix critiquant les cryptomonnaies adoptaient parfois leurs technologies malgré tout. Nous sommes là face à un exemple supplémentaire, au travers d’Atlas Capital Team, la société de Nouriel Roubini.

En effet, l’entreprise s’est associée au spécialiste de la tokenization Securitize pour construire l’USAFi, un fonds numérique « adossé à des actifs réels et bénéficiant d'une liquidité institutionnelle, qui fait le pont entre les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée ». Avec un lancement attendu au troisième trimestre de cette année, il s’agit d’une version tokenisée de l’ETF Atlas America Fund, qui permettra un trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En l’occurrence, l’ETF sous-jacent est enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et coté au NASDAQ, tandis que l’USAFi sera régulé par la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) de Dubaï.

En parallèle, Nouriel Roubini revient sur sa manière d’aborder la construction de ses produits avec son entreprise :

Pendant des années, j'ai soutenu que la plupart des actifs numériques n'offraient aucune protection contre ce risque, car ils n'étaient adossés à aucun actif réel. Ce qu'Atlas a mis en place est différent : une réserve diversifiée comprenant des bons du Trésor, de l'or, des denrées alimentaires et des matières premières stratégiques, ainsi que les secteurs de la défense, de la cybersécurité et d'autres secteurs remodelés par l'IA. Elle est conçue pour conserver sa valeur en cas de défaillance d'un marché donné, ce qui est exactement ce qu'il faut dans une période caractérisée par les chocs plutôt que par la stabilité. C'est pourquoi je suis passé de la critique à la participation. C'est un instrument conçu pour le monde tel qu'il se trouve réellement, et non pour le monde tel que nous aimerions qu'il soit.

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De son côté, le prix du Bitcoin (BTC) affiche 59 900 dollars, en baisse de 0,4 % sur 24 heures.

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Source : Communiqué de presse

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