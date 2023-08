Cryptomonnaies : le candidat Vivek Ramaswamy critique la SEC et montre son soutien à Grayscale

À un peu plus d’un an de l’élection présidentielle des États-Unis, chaque candidat y va de ses promesses pour tenter de récupérer des voix et nous avons pu constater que le sujet des cryptomonnaies est l’un des nombreux angles d’attaques. Ainsi, le républicain Vivek Ramaswamy, qui accepte d’ailleurs les dons en Bitcoin (BTC), s’est offert une nouvelle prise de position mercredi sur X.

En effet, l’intéressé n’hésite pas à employer des mots forts, critiquant le « gouvernement fantôme de Washington » qu’il considère « hors de contrôle », tout en estimant que les tribaux fédéraux étaient le principal recours face aux « comportements voyous illégaux des agences gouvernementales à 3 lettres ». Bien entendu, c’est là la Securities and Exchange Commission (SEC) qui est directement visée :

The shadow government in D.C. is out of control & the federal courts are our *only* remaining line of defense against the unlawful rogue behaviors of 3-letter government agencies. This decision is strong and clears a path to keep Bitcoin & blockchain innovation in the U.S.… https://t.co/FsykKyQEVG

— Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) August 30, 2023