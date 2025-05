Blockchain Sui : Pourquoi son début d’année 2025 marque-t-il un tournant décisif ?

Encore discret il y a un an, Sui s’impose désormais comme l’une des blockchains les plus en vue de l’écosystème. Portée par des avancées technologiques notables et une hausse de son adoption, la blockchain enregistre une croissance rapide de sa TVL et l’intérêt de plus en plus marqué des institutionnels. Décryptage d’un début d’année 2025 particulièrement dense pour la blockchain Sui.

