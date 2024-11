Black Friday chez Cryptoast Academy : -75 % sur l'abonnement annuel pour réussir son bullrun

Saisissez l'opportunité unique du Black Friday chez Cryptoast Academy : pour 199,99 € (soit 75 % de réduction), débloquez un savoir crypto inestimable et intégrez une communauté avant-gardiste. Entre les analyses techniques de Vincent Ganne, les stratégies pour recevoir des airdrops, et bien d'autres choses encore, découvrez ce que vous réserve Cryptoast Academy en contenus exclusifs.

Et si vous rejoignez l'aventure Cryptoast Academy ?

Ça y est, le bullrun a démarré, le Bitcoin est en passe d’atteindre les 100 000 dollars de valorisation et cela n’est probablement que le début ! Mais surtout, le plus difficile va commencer.

Entre la tempête d’informations, les influenceurs, le stress de voir son portefeuille exploser ou au contraire retracer, le FOMO… Autant d’épreuves pour lesquelles il vaut mieux être accompagné pour surfer sur le bullrun en toute sérénité.

Black Friday : - 75% sur Cryptoast Academy, ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts

L'offre Black Friday de Cryptoast Academy se présente comme une aubaine pour les investisseurs désireux d'approfondir leur compréhension des cryptomonnaies et d’explorer un contenu exclusif de qualité, à chaque phase de marché.

Pour 199,99 € au lieu de 800 €, soit 8 mois offerts, bénéficiez d'un accès privilégié à des ressources d’actualité, informatives et éducatives de premier ordre.

🎉 Votre abonnement Cryptoast Academy à seulement 4 € par semaine

Vous êtes entre de bonnes mains

Cryptoast Academy se distingue par son engagement à fournir des informations claires, fiables et précises, essentielles pour appréhender et naviguer dans un domaine aussi complexe que celui des cryptomonnaies.

L'abonnement inclut un accès à une plateforme privée où vous retrouverez :

Une formation fondamentale en 3 niveaux (débutant, intermédiaire, expert) pour acquérir les connaissances indispensables à votre aventure crypto ;

Des vidéos quotidiennes d'analyse technique réalisée par l'expert Vincent Ganne ;

Des analyses fondamentales sur des cryptomonnaies encore sous les radars ;

Des analyses on-chain sur Bitcoin et Ethereum pour anticiper les prochaines tendances du marché ;

Des stratégies détaillées pour profiter des avantages de la finance décentralisée (staking, lending, etc.) ;

Des guides complets pour se rendre éligible à des airdrops de cryptomonnaies ;

Et le portefeuille de l’équipe.

Black Friday : - 75% sur Cryptoast Academy, ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts

L'approche de Cryptoast Academy est holistique, fournissant non seulement des analyses et des rapports exclusifs, mais aussi un soutien communautaire, permettant aux membres de partager des expériences et des conseils.

Avec de nombreux experts disponibles pour répondre aux besoins des membres de Cryptoast Academy, que ce soit votre premier bullrun ou non, vous y trouverez des informations pour profiter pleinement de ce que le marché crypto a à offrir.

En somme, cette communauté est ouverte à tous, aussi bien aux débutants en soif de connaissances qu'aux habitués qui souhaitent perfectionner leurs stratégies et être sûrs de faire les bons choix.

Voici une liste non exhaustive des services préférés des membres de Cryptoast Academy :

Des tutoriels pour apprendre à maîtriser l'analyse technique et l'analyse on-chain afin de maximiser ses performances ;

La disponibilité des experts de Cryptoast Academy, joignables directement depuis la plateforme ;

Le rapport mensuel dédié à un token choisi par les membres de la communauté Cryptoast Academy ;

Le portefeuille de la communauté pour avoir une idée des cryptomonnaies plébiscitées par les membres.

🎁 Cryptoast Academy : 75% de réduction avec le Black Friday pour fêter le bullrun

En bonus, des lives sont organisés chaque semaine sur des thématiques précises et les membres de Cryptoast Academy sont tous invités à y participer et à poser des questions aux intervenants.

Vous pensez que vous arrivez trop tard pour nous rejoindre ? Que vous allez avoir un train de retard ? Ce n'est pas le cas. Tous les contenus ayant été produits par les experts de Cryptoast Academy sont archivés et consultables à tout moment, même par les nouveaux membres.

Rejoignez la communauté Cryptoast Academy, un bullrun vous attend.

Black Friday : - 75% sur Cryptoast Academy, ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts

