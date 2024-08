Bitpanda : Les ordres à cours limité sont désormais disponibles sur l'exchange de cryptomonnaies

Le broker de cryptomonnaies Bitpanda a récemment annoncé que les ordres à cours limité étaient désormais disponibles sur sa plateforme. Qu'est-ce que les limit orders et quels avantages offrent-ils pour les utilisateurs de Bitpanda ?

Bitpanda lance sa nouvelle fonctionnalité : les ordres à cours limité

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitpanda a récemment annoncé, au cours d'un communiqué, une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être intégrée pour compléter ses offres déjà disponibles : les ordres limites, ou « limit orders ».

Grâce à cette fonctionnalité, il est désormais possible de spécifier le prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre vos cryptomonnaies, l'ordre ne s'exécutant que lorsque le marché atteint le prix défini lors de l'initiation de l'ordre.

Illustration d'un ordre à cours limité sur Bitpanda

Contrairement à un ordre au marché qui signifie littéralement acheter ou vendre au prix du marché, les ordres à cours limités permettent une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle sur ses investissements.

Nous ne nous contentons pas d'ajouter une nouvelle fonctionnalité aujourd'hui ; nous fournissons à nos utilisateurs un service sophistiqué qui leur donne un véritable choix dans la manière dont ils investissent. Les utilisateurs peuvent désormais réagir rapidement aux mouvements du marché même lorsqu'ils ne surveillent pas activement leurs portefeuilles et n'ont pas à s'inquiéter de manquer une opportunité.

« Nos utilisateurs peuvent désormais acheter et vendre pendant qu'ils dorment, mangent, font du sport ou rencontrent des amis - c'est l'investissement en pilote automatique, » précise t-il également.

De plus, cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de Bitpanda de bénéficier d'un rendement via le service « Cash plus » tant que l'ordre n'est pas exécuté.

Ainsi, les ordres à cours limité viennent s'ajouter aux fonctionnalités de Bitpanda telles que les plans d'épargne en achats récurents (DCA), les services « Cash plus » et les offres de staking.

