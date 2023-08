Bitcoin VS la seconde vague potentielle d'inflation

Le cours du bitcoin essaie de préserver l’impulsion haussière de la fin du mois de juin, impulsion dite des « projets d’ETF », depuis maintenant 6 semaines. Le prix du marché a corrigé jusqu’au retracement de Fibonacci de 38,2 % et évolue désormais au sein d’un trading range entre le support à 29 000 et la résistance à 30 500 dollars. C’est dans ce cadre chartiste qu’un nouvel ennemi se présente devant le BTC, la seconde vague d’inflation forgée sur le rebond du prix du pétrole.

Le rebond du prix du pétrole peut-il créer une seconde vague d’inflation ?

Le prix du Bitcoin (BTC), dans sa reprise haussière annuelle, et même démarrée au mois de novembre dernier une fois les effets baissiers de la faillite de FTX passés, a rencontré de multiples « ennemis ». Ces obstacles à la reprise, dont le seul objectif est de ramener la star des cryptos dans les cordes, voir de l’éjecter du ring, sont de nature fondamentale et technique.

En voilà une liste non exhaustive : niveau absolu très élevé des taux d’intérêt du marché, rebond du dollar américain depuis la mi-juillet, correction des indices Nasdaq et des valeurs de la Tech aux États-Unis après avoir au préalable retrouvé leur record de la fin de l’année 2021, les enjeux propres à l’écosystème de sécurité des fonds, de régulation, de réglementation, de statut (valeur mobilière ou pas avec les poursuites de la SEC aux USA) et plus globalement d’attrait pour le risque en bourse alors que le débat sur la probabilité d’une récession en Occident vient d’être relancé par la résurgence de la crise bancaire aux États-Unis, etc.

Tout ce beau monde réuni représente une pression baissière sur le BTC qui ne peut compter que sur ses seules forces et perspectives engageantes en 2024 pour défendre sa performance des 10 derniers mois.

Souhaitons bien du courage au bitcoin car il va devoir, à partir de ce mois d’août, affronter un ennemi que l’on a peut-être mis en terre trop tôt : l’inflation. Cette dernière est attendue en rebond à partir des chiffres du mois de juillet (publiés ce mois d’août) dans sa version nominale à cause de la hausse de plus de 20% du prix du pétrole depuis la fin du mois de juin sur le marché des matières premières.

Certes, le taux d’inflation américain (le baromètre principal pour les perspectives de politique monétaire de la Réserve Fédérale) devrait rebondir seulement de 3 % à 3,5 %, voire 4 % pour les chiffres d’août (publiés en septembre), mais il s’agit là d’une pause dans la tendance désinflationniste en place depuis 12 mois. Mais surtout, l'écart va grandir à nouveau vis-à-vis de la cible des 2 % de la FED.

Comment le cours du bitcoin va réagir ? Cela va dépendre de la nature de ce rebond de l’inflation, conjoncturelle ou structurelle, la réponse n'est pas connue au stade actuel.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises en données hebdomadaires (à gauche) et journalières (à droite) du prix du pétrole brut US (WTI)

Bitcoin, l'analyse technique sur les prochaines semaines

Sur le plan de l’analyse technique du cours du bitcoin, voici les cas de figure qui me semblent possibles pour ces toutes prochaines semaines selon les niveaux techniques pivots :

La poursuite du trading range entre le support à 29 000 dollars et la résistance à 30 500 dollars (25% de probabilité) ;

La cassure du support à 29 000 dollars (38,2% de retracement de l’impulsion dite des ETF) et poursuite de la correction vers le support à 27 300 dollars (61,8% de retracement de Fibonacci) ;

Le dépassement de la résistance à 30 500 dollars et le retour sur les records annuels.

C’est un cours de clôture en données quotidiennes qui indiquera le choix du marché.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui affiche les bougies en données intraday (bougies 4 heures) du cours du bitcoin (BTC/USD)

