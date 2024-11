Bitcoin : Satoshi Nakamoto serait-il en train de vendre ses BTC ?

Satoshi Nakamoto serait-il en train de faire transiter une partie de son immense fortune en Bitcoin (BTC) ? C’est la théorie de l’analyste BTCparser, qui note plusieurs mouvements sur d’anciennes adresses liées à une « megawhale ». Zoom sur les actions présumées du créateur de la plus grande cryptomonnaie.

Satoshi Nakamoto : la personne derrière la « megawhale » de 2010 ?

Pour comprendre pourquoi un analyste fait cette surprenante affirmation, il faut revenir à l’étude de plusieurs adresses Bitcoin. Selon BTCparser, plusieurs adresses ont en effet été créées en 2010, au lancement du réseau Bitcoin. Chacune d’entre elles contenait 50 BTC. Pour rappel, c’était à l’époque une broutille, mais 50 Bitcoins valent à ce jour près de 5 millions de dollars.

Ces adresses seraient liées entre elles selon BTCparser, et elles appartiennent à une unique « megawhale » qui transférerait petit à petit les bitcoins :

« À cette date, cette entité a réveillé 24 000 bitcoins grâce à des mouvements périodiques. La première fois que cela a eu lieu était en novembre 2019 et la dernière fois en novembre 2024. »

L’analyse de BTCparser montre que ce dernier transfert a permis de transférer 2 000 BTC, soit une valeur approximative de 176 millions de dollars. Serait-ce alors Satoshi Nakamoto ?

Des ventes discrètes de Bitcoin ?

BTCparser estime que Satoshi Nakamoto n’a pas intérêt à toucher à ses bitcoins de 2009, ceux-ci étant particulièrement surveillés. Mais il aurait pu miner des BTC à partir de 2010, et ceux-ci seraient plus « revendables », car plus discrets :

« Si Satoshi a accès à un stock de pièces minées en 2010, il n’a pas besoin de toucher à ses wallets originaux de 2009. [Cela] lui permettrait de vivre la grande vie tout en gardant le secret sur son identité. »

On ne sait toujours pas à ce stade qui était Satoshi Nakamoto – ou même s’il s’agissait d’une seule personne. Les nombreuses tentatives de le démasquer, dont une récente par HBO, semblent souvent mener à des culs-de-sac. D’où une certaine prudence de BTCparser en conclusion de l’analyse :

« Ce n’est bien sûr qu’une théorie en tant que chercheur sur la blockchain. […] Si elle est vraie, cela dépeint un créateur qui a méticuleusement planifié les choses pour s’assurer de son anonymat. »

Ce qui semble certain, c’est qu’une whale d’ampleur vend périodiquement et discrètement ses Bitcoins, et qu’elle a attendu près de 10 ans avant de toucher à ses avoirs. S’agit-il de Satoshi Nakamoto ? Nous ne le saurons probablement jamais, mais cela montre bien la fortune conséquente de ceux qui ont choisi d’investir dans le Bitcoin à ses débuts.

Source : BTCparser

