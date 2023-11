Bitcoin, résistance majeure des 38 000 dollars – Analyse exclusive de Vincent Ganne pour Cryptoast Research

C'est l'heure du Friday Briefing de Vincent Ganne, une analyse hebdomadaire du marché crypto, aussi bien pour le Bitcoin que les altcoins. Au menu ce vendredi, les ETF, l'évolution du cours des cryptos, une analyse autour du pivot de la FED et du prochain halving, ainsi qu'un tour des données clés du moment.

Analyse exclusive de Vincent Ganne du 17 novembre

Le cours du Bitcoin fait toujours face à la résistance majeure des 38 000 dollars, considérée comme le dernier espoir chartiste du camp baissier de long terme, et qui constitue les deux tiers de retracement du marché baissier de l’année 2022.

Ce vendredi, mise au point sur les ETF Bitcoin spot et leur date d'arrivée probable, une analyse autour du pivot de la FED et du prochain halving ainsi que leur impact sur le prochain bullrun, et une analyse ultra-complète de l'évolution du cours du Bitcoin.

