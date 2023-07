Bitcoin et Réserve fédérale : Analyse de l'impact des décisions sur le cours du BTC

Une étape importante de cette semaine chargée fondamentalement vient de passer, la décision de politique monétaire de la FED américaine. Cette dernière s’est montrée, malgré la hausse de son taux à 5,50%, plus accommodante que prévu dans les termes de son communiqué de presse et de sa conférence de presse. Quel impact sur le cours du bitcoin ?

La Réserve fédérale des États-Unis (FED) est moins agressive que prévu

Cette dernière semaine du mois de juillet est la plus chargée de l’été sur le plan des fondamentaux boursiers et nous avons pris connaissance mercredi soir de la donnée la plus importante, soit la nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis (FED).

Comme envisagé par le consensus du marché, la FED a relevé son taux directeur de 5,25% à 5,50% et elle a, à travers son communiqué de presse notamment, usé d’un verbe, d’un ton, de certains mots, qui ont semblé prendre une allure plus accommodante que prévu. Voyons ça ensemble :

Tout d’abord, la FED a rappelé qu’elle était « datas dépendent», surveillant les chiffres de l’inflation et du marché du travail US, jusqu’ici pas de surprises ;

Mais elle a surtout insisté sur la notion de « lag » , c’est-à-dire le temps nécessaire pour que les nouvelles conditions de coût du crédit produisent un effet vraiment contraignant sur l’inflation (la cible reste à 2% en rythme annuel) ;

, c’est-à-dire le temps nécessaire pour que les nouvelles conditions de coût du crédit produisent un effet vraiment contraignant sur l’inflation (la cible reste à 2% en rythme annuel) ; En clair, la FED pourrait avoir suggéré que son taux terminal est atteint à 5,50%, mais que ce taux de 5,50% pourrait rester en place pendant plusieurs mois.

Pour le marché, la seule chose qui compte est d’éviter un taux terminal à 6% qui ferait une pression baissière maximale sur le marché actions et le marché obligataire, un taux auquel bitcoin non plus ne résisterait pas.

En revanche, soyons très clairs : il n’y a, au stade actuel, aucune certitude que la FED ait atteint son taux terminal à 5,50%. Les anticipations de marché ne sont qu’un jeu de probabilité et, selon le prix des contrats futures négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d’intérêt des FED funds, il y a encore 25% de chance que le taux terminal dépasse les 5,50%.

La suite va donc dépendre, comme le répète Jérôme Powell (le patron de la FED), des données macro-économiques de l’économie des États-Unis, surtout l’emploi et le régime des prix.

Tableau qui est issu de l’outil CME Fed Watch Tool de la Bourse de Chicago (CME) et qui dévoile les probabilités implicites d’action de la Réserve fédérale ces prochains mois

La résistance à 31 800 dollars est l’ultime chance du bear market

Sur le plan de l’analyse technique du cours du bitcoin, le marché continue de jouer avec les nerfs et la patience des traders, en ne faisant toujours pas un choix technique qui soit clair en termes de tendance.

Pour le camp haussier, je vous ai construit un graphique ci-dessous qui rappelle que, historiquement, il est nécessaire de franchir un pivot chartiste pour mettre un terme au précédent marché baissier et passer en mode bull run. N’évoquons pas trop vite le prochain bull run car selon moi c’est le halving du printemps 2024 qui va donner le top départ.

En revanche, en amont du bull run, il faut faire sauter ce pivot chartiste et le pivot de notre temps se situe à 31 800 dollars et il faudrait le dépasser avec une clôture hebdomadaire ferme pour faire le V de la victoire. Alors soyez patient car la phase latérale entre 25 000 dollars et 31 800 dollars pourrait encore durer un certain temps, avant que le signal haussier ne soit donné.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui affiche les bougies en données hebdomadaires du cours du bitcoin

