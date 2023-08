Bitcoin (BTC) sous une pression monstrueuse des taux et du dollar américain

Depuis le milieu du mois de juillet, le cours du bitcoin se montrait résilient aux multiples défis fondamentaux, en particulier une seconde vague naissante d’inflation et un débat relancé sur la probabilité d’une récession en Occident. Mais face à la fermeté de la Réserve Fédérale et à des pressions inter-marché maximales, le prix du BTC poursuit son mouvement de retracement.

Bitcoin subit une pression fondamentale quasi maximale

Le bitcoin va-t-il craquer ? Va-t-il plier genoux face à l’adversité alors qu’il luttait de toutes ses forces depuis le milieu du mois de juillet pour contenir les assauts répétés et redoublés des fondamentaux du marché et des grandes corrélations inter-classes d’actifs ?

Le prix du bitcoin est resté stable sur le support à 29 000 dollars pendant 4 semaines, alors que le marché actions corrigeait, en particulier les valeurs du Nasdaq. Au sein du marché crypto, certaines altcoins se sont montrés et se montrent encore plus résiliantes que le BTC, mais la pression a fini par devenir trop forte.

De quelle pression parlons-nous ? Le BTC peut en effet avoir des réactions contradictoires vis-à-vis des fondamentaux global-macro.

Certaines mauvaises nouvelles fondamentales ont même pu servir par le passé la hausse du prix du bitcoin. Citons par exemple la crise des banques régionales US au mois de mars dernier, qui avait déclenché un plan de sauvetage de la FED et une hausse du niveau général de la liquidité très porteuse pour le marché des cryptos.

La résurgence, la semaine passée, de cet enjeu des banques américaines via les dégradations de notes de crédit par l’agence Moddy’s a semblé aussi profité, dans une moindre mesure certes, au BTC.

Citons aussi la chute de la devise chinoise, le Yuan Renminibi, sous forte pression de la politique monétaire de la Banque Centrale de Chine (BPoC) qui tente vainement de stabiliser le ralentissement économique chinois et de sauver son secteur immobilier domestique. En général, les épargnants chinois peuvent être amenés à utiliser le bitcoin contre un hedge contre la chute de leur monnaie face au dollar américain.

Mais hélas, les fondamentaux les plus importants, en particulier la seconde vague d’inflation et la probabilité croissante d’une récession économique en Occident, sont une source continue de pression baissière sur le prix du BTC.

Ce processus baissier se fait via le mécanisme habituel des grandes corrélations de marché, la tendance haussière du dollar US sur le marché des changes et des taux d’intérêt du marché sur leur record annuel.

Afin que le retracement du BTC ne se transforme pas en crypto-krach, la salue ne pourra venir que d’une détente de ces corrélations ou d’une nouvelle très positive propre à l’écosystème.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises en données hebdomadaires (à gauche) et journalières (à droite) du cours du dollar US face à un panier de devises majeures

Graphique qui expose les bougies japonaises hebdomadaires du taux obligataire US à 10 ans

Sur le plan technique, le cours du bitcoin va-t-il craquer face à tant de défis fondamentaux ?

Sur le plan de l’analyse technique du cours du bitcoin, le schéma est inchangé avec un retracement qui se prolonge sous la résistance technique majeure des 32 000 dollars. Pour maintenir une probabilité non négligeable de rebond, le marché ne doit pas basculer sous le support des 27 500 dollars, soit 61,8 % de retracement de la hausse du mois de juin.

Quant à l’horizon de temps plus long, c’est encore et toujours le support à 25 000 dollars qui fait office de garant de la tendance haussière annuelle.



Graphique réalisé avec le site TradingView et qui affiche le cours de clôture hebdomadaire du cours du bitcoin

