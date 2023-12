Le Bitcoin peut-il encore s’effondrer ? – Analyse exclusive de Vincent Ganne pour Cryptoast Research

C'est l'heure du Friday Briefing de Vincent Ganne, une analyse hebdomadaire du marché crypto aussi bien pour le Bitcoin que les altcoins. En ce vendredi 15 décembre, faisons un point sur la récente décision politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis (FED), et voyons si le cours du BTC a plus de chances de se rapprocher des 140 000 dollars que de retomber.

Analyse exclusive de Vincent Ganne du 15 décembre

Le cours du Bitcoin cherche toujours sa place entre 40 et 43 000 dollars, et les investisseurs ont toujours les yeux rivés vers la mi-janvier, période à laquelle la Securities and Exchange Commission (SEC) devra se prononcer concernant une partie des ETF BTC au comptant.

En tout cas, pour l'heure, la Réserve fédérale des États-Unis (FED) a créé la surprise en dévoilant sa dernière décision politique monétaire de l'année, dans laquelle elle a confirmé les anticipations de la haute finance quant à la fin de la campagne de resserrement monétaire.

Dans la vidéo du jour, nous allons ainsi explorer le pivot de la FED pour 2024, qui s'inscrit comme un facteur de soutien au BTC, mais nous allons aussi faire un tour d'horizon du S&P500, de la vague baissière C du DXY, et voir si le Bitcoin a plus de chances de s'effondrer ou bien d'aller chercher les 140 000 dollars.

