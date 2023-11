Bitcoin (BTC), vers une nouvelle clôture technique mensuelle favorable ?

Le cours du Bitcoin (BTC) parvient à se maintenir dans le haut du trading range qu’il construit depuis ce mois de novembre, sans encore parvenir à faire sauter la résistance technique extrême des 38 000 dollars. La chute du dollar américain et des taux d’intérêt du marché ont aidé à enregistrer une nouvelle clôture technique mensuelle favorable.

La quasi-certitude d’un pivot des Banques Centrales en 2024

Les taux d’intérêt du marché sont en baisse aux États-Unis et en Europe depuis la fin du mois d’octobre dernier. En cause, une conviction que le point haut de la campagne de resserrement monétaire des Banques Centrales majeures est derrière nous.

Désinflation, ralentissement économique voire récession économique, ce sont les deux facteurs qui pourraient motiver un pivot de la FED puis de la BCE en 2024. Dans l’anticipation de cet évènement, les taux du marché dévoilent des signaux techniques baissiers.

Le point de départ de la baisse a été donné lorsque le taux obligataire américain à 10 ans a atteint le seuil des 5 % le jeudi 19 octobre dernier. Ce dernier (qui est le benchmark ultime pour évaluer les conditions de financement à long terme pour l’État, les entreprises et les particuliers) est proche du record atteint en 2007 avant la crise des subprimes et est considéré comme un seuil d’alerte mettant en grandes difficultés plus de 50 % des small et mid caps américains.

La baisse des taux d’intérêt du marché depuis fin octobre a dans un premier temps valider des signaux techniques baissiers en données quotidiennes, avant que ce ne soit les graphiques de moyen terme (en données hebdomadaires) qui prennent le relais suite aux commentaires « dovish » de Monsieur Waller de la FED ce début de semaine.

Tableau qui représente les probabilités de décision monétaire de la FED lors de ses prochaines réunions en se basant sur les FED swaps à la bourse de Chicago

Le marché estime certain à 100% que le taux Terminal de la FED a été atteint à 5,50 % et anticipe donc une baisse de 100 points de base (c’est-à-dire un point de % de baisse du taux de la FED, soit de 5,50% à 4,50%) d’ici le mois de décembre 2024.

Ne pas mettre la charrue avant les bœufs quant à la désinflation

Cette anticipation baissière du marché pour le taux des Banques Centrales se forge sur une double conviction qui peut sembler encore présomptueuse au stade actuel. La première est que le processus de désinflation nominale et sous-jacente (core inflation) va se poursuivre jusqu’à la cible des 2% au rythme en place depuis le dernier trimestre 2023.

La seconde est que la FED souhaiterait pivoter assez rapidement pour éviter un « hard landing » à l’économie des États-Unis, c’est-à-dire une récession économique dans le secteur des services (80% du PIB) et une envolée du taux de chômage, alors que le marché du travail américain a donné des signaux d’alerte orange (et non rouge) depuis l’automne 2023.

Toutefois, il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs, il existe un vrai risque à cette anticipation baissière du marché pour le taux des Banques Centrales. Les voici :

Le maintien d’une inflation sous-jacente élevé (PCE core) en dépit d’un retour de l’inflation nominale sous 2% du fait de la résilience des activités de services et la volonté de ce secteur de ne pas rogner ses marges ;

du fait de la résilience des activités de services et la volonté de ce secteur de ne pas rogner ses marges ; Une baisse de taux trop rapide qui serait une relance haussière de l’inflation nominale.

Graphique qui dévoile l’indice d’inflation PCE, celui préféré par la FED et calculé par l’agence gouvernementale américaine, le BEA

Bitcoin propose une nouvelle clôture technique favorable

Pour conclure, je vous propose de vous tourner vers le graphique en données mensuelles, celui qui permet de se projeter sur la tendance de long terme. Il ne permet pas de dire où ira le cours du BTC à court terme, mais la toute nouvelle clôture graphique mensuelle permet d’être optimiste pour le bull run attendu en 2024. Les cassures haussières de momentum rappellent celle de l’hiver 2016 et du printemps 2019.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles et en échelle arithmétique du BTC/USD

