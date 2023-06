Le Bitcoin (BTC) face à ses deux ennemis les plus farouches

A mesure que passent les sessions de marché, le débat sur la future action monétaire de la Réserve Fédérale (FED) s’enrichit de nouveaux agrégats de conjoncture économique renforcent le scénario d’un dernier relèvement du taux des Fed funds. Pour le bitcoin, il s’agit de résister vent debout à la remontée de deux de ses plus farouches ennemis, le dollar US et les taux d’intérêt haussiers.

Bitcoin VS le couple dollar US & rates, la corrélation inversée ravageuse

Cela fait maintenant 6 semaines que le cours du bitcoin est en retracement après avoir testé les 30 000 dollars. Le trou de cotations haussier (gap) du lundi 29 mai n’a pas permis de quitter cette configuration corrective. Cette dernière prend la forme d’un canal chartiste baissier bien visible sur le BTC et l'Ether (ETH), ainsi que sur la représentation graphique de la capitalisation boursière totale des cryptos.

Comment expliquer que cette séquence corrective dure aussi longtemps. Menace-t-elle d’effacer la totalité de la hausse depuis le début de l’année ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette analyse technique du marché des cryptomonnaies.

Rappelons qu’en ce début de mois de juin, le cours du bitcoin est toujours en hausse de 62% depuis le début de l’année. Quand à la paire ETH/USD, elle s’apprécie de 55% sur cette même période.

La première raison est d’ordre fondamental avec le débat encore non tranché sur la probabilité d’une récession économique en Occident, dans un contexte où le régime de l’inflation, certes en baisse, est toujours trop élevé pour permettre aux banques centrales d’adopter une politique monétaire accommodante.

Mais il me semble que le frein le plus puissant à une reprise de la hausse annuelle du BTC se trouve du côté des facteurs cross-asset. Le marché des changes et le marché du crédit (obligations/taux d’intérêt) sont les deux plus importants marchés du monde en terme de volume d’échange quotidien et de montants sous gestion. Sur ces deux marchés, la jeune classe d’actifs des cryptos rencontre deux ennemis, à la fois farouches et puissants :

Le dollar US face à un panier de devises majeures (code de marché, DXY) ;

La tendance haussière des rendements obligataires occidentaux, en particulier ceux des Etats-Unis découlant directement de la politique monétaire de la FED.

Le point de départ du bear market à l’automne 2021 avait été déclenché par le renversement haussier simultané des taux d’intérêt et du dollar américain, et actuellement ce sont ces mêmes mouvements haussiers qui génèrent le retracement du BTC sous les 30 000 dollars.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui juxtapose 3 informations de marché : le cours du bitcoin en bougies japonaises hebdomadaires sur une échelle arithmétique, la courbe du dollar US face à un panier de devises majeures (DXY) et le rendement obligataire à 2 ans des Etats-Unis.

La FED va-t-elle, oui ou non, monter ses taux une dernière fois en juin ou en juillet ?

Alors le cours du bitcoin menace-t-il de retracer davantage et de briser le support majeur des 25 000 dollars ? Seuls les membres du comité de politique monétaire de la FED connaissent la réponse car leurs décisions lors des réunions du 14 juin et du 26 juillet vont forger les mouvements de marché. Le taux directeur de la FED est actuellement de 5.25 % et la probabilité que ce dernier monte à 5.50 % cet été est de 55 % (contre moins de 10% au début du mois de mai).

Pour permettre au BTC de reprendre sa marche en avant, il est nécessaire que la FED précise rapidement avoir atteint son taux terminal, car si le doute subsiste alors le marché crypto aura du mal à trouver un catalyseur à la reprise de la hausse. En attendant, le support des 25 000 dollars reste la frontière graphique entre la relance de la dynamique de rebond de l’année et son effacement total.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui juxtapose les rendements obligataires des États-Unis à 2, 10 et 30 ans ainsi que le taux terminal de la FED jugé le plus probable

