Bitcoin, une clôture technique mensuelle sous très haute surveillance

La seconde quinzaine du mois de juin a vu se développer une réplique de l’impulsion haussière de la crise bancaire du mois de mars, sans pour autant parvenir à réaliser un breakout de la résistance à 31 000 dollars. Porté par des flux entrants sur les gros ETF bitcoin existants et par des perspectives de nouveaux ETF qui seront disponibles ces prochains mois, le cours du bitcoin va-t-il réussir à inscrire un nouveau plus haut annuel ?

Une clôture mensuelle déterminante

Depuis le début du mois de mai, le prix du bitcoin construisait un retracement progressif vers le support majeur entre 24 000 et 25 000 dollars. Celui-ci était identifié comme la frontière graphique entre les scénarios haussier et baissier. Cette identification a donc été faite à juste titre puisque le marché a proposé un puissant rebond, tel un cas d’école chartiste.

D'ailleurs, un rebond peut-être trop parfait pour être crédible, d’autant que les altcoins ne suivent pas et que les permabear appellent à shorter agressivement ce retour à 31 000 dollars.

Mais dans l’histoire du BTC, les bull market ont toujours commencé par une surperformance du numéro un et une hausse de sa dominance, avant que plusieurs mois plus tard, les troupes se mettent à suivre le général BTC.

Il est vrai que le contexte global-macro reste très compliqué, avec une inflation sous-jacente encore bien trop résiliente en Europe et aux Etats-Unis. Ce qui contrait les Banques Centrales occidentales majeures à maintenir des conditions monétaires très restrictives.

Ce qui ne m’inquiète pas c’est que les grands marchés haussiers naissent toujours dans la peur, dans la crainte d’un contexte fondamental encore très difficile. La récente impulsion haussière du commandant en chef des cryptos a été porté par des flux entrants concrets sur les principaux fonds ETF bitcoin existants ainsi que sur une actualité massive quant au lancement prochain de nouveaux ETFs BTC de la part d’émetteurs qui sont les leaders de la haute finance mondiale.

In fine, le mouvement haussier annuel du cours du bitcoin conserve sa dimension bien construite sur le plan technique et affiche toujours plus de 80% de hausse depuis le début de l’année. Sur ces considérations graphiques, je vous invite à mettre sous très, très haute surveillance la nouvelle clôture mensuelle qui sera définitive ce vendredi 30 juin pour le BTC.

Si le marché parvient à se maintenir autour des 29 000 ou 30 000 dollars dans le sillage de la publication de l’inflation aux États-Unis (indice des prix PCE, vendredi à 14h30), alors la mise à jour du graphique mensuel sera engageante pour la suite de la tendance de moyen et long terme.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du cours du bitcoin avec une échelle logarithmique

👉 Découvrez notre guide pour savoir comment acheter du Bitcoin (BTC) en 2023 ?

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code ZWUFE2S1 ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

L’analyse technique émet deux hypothèses chartistes à court terme

Revenons à présent à l’analyse technique court terme du cours du bitcoin qui marque une pause sous la résistance des 31 000 dollars, le sommet de la crise bancaire du mois de mars. Deux hypothèses chartistes me semblent possibles :

Une séquence de transition latérale autour des 30 000 dollars avant de tenter le breakout de la résistance à 31 000 dollars et viser la prochaine cible des 33 000 dollars ;

Un retracement vers 28 500 dollars avant de repartir à l’assaut de la résistance.

L’invalidation de la hausse serait une rupture du support à 28 500 dollars, faisant alors peser un risque de double top et de retour au minimum à 25 000 dollars.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui dévoile les bougies japonaises hebdomadaires et quotidiennes du cours du bitcoin

👉 Vous souhaitez trader ? Consultez notre tutoriel de dYdX

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.