Bitcoin (BTC) : le rallye de fin d’année des cryptos proche de son terme

L’année boursière se termine cette fin de semaine avec un rallye de fin d’année qui va bientôt manquer de carburant avec des mouvements qui sont maintenant sur-étendus sur le plan technique. Le cours du bitcoin est quant à lui en trading range, alors que de nombreuses paires en BTC continuent de se passer le relais et de faire de nouveaux plus hauts.

Le rallye dans le rallye est bientôt terminé

C’est une année « risk-on » qui se conclue en bourse cette semaine avec les actifs financiers risqués qui occupent les premières places du classement de la performance boursière. Indices boursiers du marché actions et cryptomonnaies affichent des performances très positives en 2023, sur fond d’anticipation d’un pivot des Banques Centrales en 2024 sans passer par la case récession économique.

Le rallye de fin d’année (ou rallye de Noël) n’est que la dernière jambe d’une séquence de marché haussière qui a débuté fin octobre dernier alors que les baromètres d’inflation confirmaient leur tendance baissière sans que cela ne s’accompagne d’une stagnation de l’économie des Etats-Unis. C'est ce que l'on pourrait appeler le rallye dans le rallye.

Ce « combo » presque parfait sur le plan macro-économique a permis de justifier de nouveaux plus hauts historiques des actions stars du secteur de la technologie et de l’intelligence artificielle, faisant du Nasdaq le compartiment de marché le plus performant à Wall Street cette année.

In fine, cette surperformance des valeurs de la tech américaine sur le marché actions classique, associée à la tendance baissière des taux d’intérêt du marché et du dollar américain au dernier trimestre 2023, a permis au cours du bitcoin de valider un 160% de hausse annuelle et à certaines altcoins de confirmer des retournements haussiers de long terme.

Mais attention à ne pas céder à la tentation de croire que cette inertie haussière va durer éternellement. Ce rallye haussier entre Noël et le nouvel an va se terminer, les indicateurs techniques décrivent un surachat massif. De ce fait, nous ne sommes pas à l'abri de voir l’indice S&P 500 corriger de 5 % dans la première partie du mois de janvier.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du contrat future S&P500

Quant au BTC, n’oubliez pas que Gary Gensler aura le dernier mot. Alors que l'entièreté de l'industrie s'attend à l'approbation du premier ETF Bitcoin spot, le scénario contraire pourrait être destructeur. Si le dernier mot de Gary Gensler est NON, alors que le BTC chutera d’un coup sec à 30 000 dollars. Mais ne parlons pas de malheur.

Une opportunité sur les altcoins vs BTC

Cette semaine a vu le bal des altcoins se poursuive avec le net rebond de la paire BNB/BTC dont je vous avais parlé les semaines passées, ainsi qu'un objectif technique atteint sur le BNB/USD à 330 dollars américains. J’estime qu’il y a encore de nombreuses opportunités sur les paires en BTC, en particulier du côté de la DeFi avec par exemple AAVE/BTC qui construit un socle de renversement haussier à l’image de LINK à l’époque.

Je mets aussi sous haute surveillance le potentiel pump à venir sur la paire LTC/BTC qui semble vouloir réintégrer son ancien plus bas, ce qui serait un signal bullish. Le dépassement de la moyenne mobile à 50 jours permettrait de viser la moyenne mobile à 200 jours, soit un potentiel de rebond de 40%.

Graphique qui expose les bougies japonaises hebdomadaires et quotidiennes de la paire LTC/BTC

Quant au cours du bitcoin, c'est la résolution du trading range compris entre 40 000 dollars et 44000 dollars qui donnera le signal de la prochaine impulsion directionnelle. Sur ces belles paroles, on se retrouve en 2024 ! Joyeux réveillon du 31 à toutes et à tous.

