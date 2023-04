Bitcoin (BTC) : quelle est la probabilité d’un retracement à 25 000 dollars ?

Le cours du bitcoin bloque sous la résistance à 30 000 dollars depuis une semaine, après avoir culminé à plus de 75% de reprise haussière depuis le début de l’année. La saison des altcoins est encore loin de commencer avec une dominance du BTC encore dans le haut de son range. Sur le plan technique, quelle est la probabilité d’une séquence de retracement vers le support moyen terme des 25 000 dollars ?

Le retracement à 25 000 dollars fait-il encore partie des hypothèses techniques ?

Le mouvement haussier annuel du cours du Bitcoin, dopé par la crise bancaire du mois de mars, est-il en train de s’essouffler au contact des 30 000 dollars ? Afin de juger de la dynamique de fond du BTC, il faut se tourner vers la représentation graphique en données hebdomadaires, l’horizon de temps qui permet de se projeter sur plusieurs semaines.

Le renversement haussier a toujours eu une structure graphique bien construite sur cette échelle de temps, avec des phases d’impulsions haussières séparées entre elles par des périodes de transitions latérales.

À la source du retournement haussier au dernier trimestre 2022 et avant la réintégration haussière des 20 000 dollars (qui a donné le top départ du rebond), l’action des prix avait été précédée d’une superbe divergence haussière de momentum (représentée sur le premier graphique ci-dessous par l’indicateur technique RSI) depuis la zone de survente.

C’est désormais la zone de sur-achat technique qui a été rejoint par cet indicateur quand le cours du BTC s’est attaqué à la résistance des 30 000 dollars. La configuration technique d’ensemble est similaire à celle du mois d’août 2020 qui avait une période de retracement de 12 000 dollars à 9 500 dollars avant que ne soit engagé le bull run à partir du mois d’octobre 2020.

Sur le plan des probabilités chartistes, le scénario d’un mouvement de retour vers le support majeur des 25 000 dollars a donc gagné en probabilités. Ainsi, j'estime de mon côté que la préservation de ce support représente le niveau d’invalidation de la hausse du marché en 2023. Ce cas de figure d’un test des 25 000 dollars avant de repartir à la hausse serait déclenché par la rupture du support court terme à 28 800 dollars, soit la partie supérieure du gap baissier ouvert le lundi 13 juin 2022.

Au moment où j’écris ces lignes, le marché se trouve justement sur le fil du rasoir au lendemain d’une importante session de liquidations de positions longues.

Il n’existe qu’une seule manière au marché pour éviter un retour à 25 000 dollars, soit un rebond ferme sur 28 800 dollars et le dépassement de la résistance intermédiaire à 29 500 dollars pour redonner le signal de l’impulsion haussière.

Graphique qui affiche les bougies japonaises en données hebdomadaires du cours du bitcoin avec une échelle logarithmique

La tendance des taux et du dollar américain va influencer le choix technique de Bitcoin

Bitcoin fait donc face à une alternative graphique et le marché va faire son choix lors des toutes prochaines heures. Ce choix sera probablement conditionné par des facteurs d’influence inter-classes d’actifs, en particulier deux données :

La tendance des taux d’intérêt du marché ;

Le comportement du dollar américain sur le Forex qui est revenu sur son plus bas annuel faisant office de support.

Pour neutraliser le scénario d’une baisse du BTC vers 25 000 dollars, le combo suivant est nécessaire : cassure de support sur le dollar américain et cessation de la période de rebond des taux. Laissons maintenant le marché faire son choix.

Graphique qui compare le cours hebdomadaire du bitcoin en échelle arithmétique avec le taux d’intérêt à 2 ans US et la courbe du dollar US sur le Forex

