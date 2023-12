Bitcoin (BTC) focalisé sur la date limite du 10 janvier 2024

Le cours du Bitcoin (BTC) semble terminer l’année 2023 en roue libre, accompagné par de nouveaux records historiques sur les marchés boursiers. La tension devrait commencer à augmenter à mesure que la date limite du 10 janvier (pour l'approbation potentielle d'un ETF bitcoin spot) approche.

Risques et opportunités pour Bitcoin en 2024

La fin d’année approche, les volumes d’échange vont bientôt fortement s’assécher entre Noël et le passage à la nouvelle année, une période où les analystes se prêtent à l’exercice habituel du market outlook. Le principe consiste en un bilan de l’année écoulée et en un travail de prospective pour l’année qui suit. En clair, le temps de la prévision boursière pour l'année 2024.

En termes de bilan, il n’y a pas de sujet : Bitcoin est leader de toutes les classes d’actifs en 2023 avec plus de 150 % de hausse et Bitcoin est leader au sein de l’écosystème crypto avec +15 points de pourcentage en termes de dominance.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires et quotidiennes du cours du bitcoin

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

Il semble maintenant évident que l’année 2024 sera une année haussière pour le BTC. Mais parfois, un scénario trop écrit à l’avance peut être pris à revers. Adoptons donc une position davantage neutre et passons en revue, de manière succincte et dans le désordre, les risques et opportunités pour le patron BTC l’année prochaine.

Opportunités Risques L’arrivée attendue en janvier des premiers ETF Bitcoin spot, en particulier celui de BlackRock et de ARKinvest (ultime date limite de validation ou non par la SEC fixé au 10 janvier pour ce dernier). Les procès en cours contre des acteurs de l’écosystème comme Ripple, Sam Bankman-Fried, CZ, Binance et la confiance générale vis-à-vis des CEX. Les facteurs de corrélations (taux d'intérêt du marché et tendance du dollar US) avec le pivot jugé comme certain des Banques Centrales. La dimension règlementaire avec MiCA en Europe et les développements règlementaires attendues aux USA où c’est une année d’élections présidentielles. Le halving quadriennal du BTC attendu pour le printemps 2024 et qui a systématiquement lancé le point de départ du bull run. Le risque de ban des activités de mining en lien avec la consommation d’électricité, un reproche qui revient souvent en Occident. La dimension règlementaire avec MiCA en Europe et les développements règlementaires attendues aux USA où c’est une année d’élections présidentielles. Le risque de ban lié aux critiques faites aux cryptos quant au supposé financement du terrorisme. Le statut renforcé de PSAN en France qui peut servir de modèle à l'échelle de l'Europe. Un méga bug de la blockchain Bitcoin, voir un nouveau fork, qui ne manquerait pas de générer des sorties de capitaux. Les signaux techniques haussiers donnés en 2023 et les flux entrants de capitaux institutionnels vers Bitcoin et Ethereum.

👉 Comment acheter du Bitcoin (BTC) ? Retrouvez notre guide pas à pas

Rotation du Bitcoin vers les altcoins ?

Bien que la dominance du bitcoin soit en hausse ces derniers mois, une sélection d’une dizaine d’altcoins a réussi à enregistrer une meilleure performance que BTC : LINK, FET, INJ, NEAR et quelques autres. Vous en avez ci-dessous une illustration pertinente avec la paire NEAR/BTC qui a encore beaucoup de potentiel haussier.

XTB : un broker complet pour investir

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

En revanche, il y aura certainement bientôt une rotation vers un second groupe d’altcoins. Il faut donc surveiller les paires en BTC qui sont encore tout en bas, comme XPR/BTC ou BNB/BTC.

Graphique qui expose les bougies japonaises hebdomadaires de la paire NEAR/BTC

Pour approfondir mes analyses techniques, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube de Cryptoast !

👉 Découvrez dès maintenant notre tutoriel et notre avis sur XTB

Retrouvez des analyses techniques de Vincent Ganne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.