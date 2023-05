Bitcoin (BTC), la FED pourrait pivoter dès cet été !

Cette première semaine du mois de mai est très chargée sur le plan des fondamentaux avec les nouvelles hausses de taux de la FED et la BCE et la publication vendredi du rapport NFP aux Etats-Unis. L’augmentation de la probabilité d’une récession US amène le marché à pricer un pivot de la FED dès cet été 2023. Quel impact envisager sur la tendance du cours du Bitcoin (BTC) ?

La Réserve Fédérale pourrait « pivoter » dans le courant de l’été

La Réserve Fédérale des Etats-Unis (The FED) a délivré mercredi soir une nouvelle décision de politique monétaire et son président Jerome Powell une conférence de presse. Comme attendu par le consensus des analystes financiers, la FED a augmenté son taux directeur de 25 bps pour atteindre le taux de 5.25 %, dépassant ainsi le record de l’année 2007 !

Jérôme Powell a insisté sur le fait que l’inflation (en particulier l’inflation sous-jacente) était loin d’être vaincue et que la politique monétaire pourrait rester restrictive encore de nombreux mois.

De manière très étonnante, le marché semble ne plus croire la FED et se projette désormais sur une inversion à la baisse du cycle des taux d’intérêt de la FED. En clair c’est ce que l’on appelle un pivot à la baisse des taux de la FED. Selon l’outil CME FED WATCH TOOL (voir le tableau ci-dessous), le marché anticipe que le taux terminal de la FED est maintenant atteint et que cette dernière devrait effectuer son pivot dans le courant de l’été ; c’est en effet l’enseignement du prix des contrats futures négociés à la bourse de Chicago sur le taux d’intérêt des Fed funds.

Il est évident qu’un tel scénario de fin de politique monétaire restrictive est un facteur fondamental de soutien aux actifs dit à risque en bourse, notamment le marché actions et le marché des cryptos.

Comment expliquer un tel optimisme des anticipations du marché à contre-courant de la rhétorique officielle de la FED ?

Il y a tout d’abord l’augmentation de la probabilité d’une récession US avec les difficultés croissantes des banques régionales US, et surtout la conviction du marché que la désinflation va se poursuivre (chute récente en bourse du prix du pétrole en particulier).

Il faut tout de même rester prudent, car la FED ne pivotera pas tant que l’inflation sous-jacente se maintiendra à un niveau élevé.

Tableau issue de l’outil « CME FED WATCH TOOL » de la Bourse de Chicago, qui décrit les probabilités d’évolution du cycle des taux d’intérêt de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED)

La tendance de Bitcoin (BTC) reste sous la forte influence de la tendance du couple taux d’intérêt/dollar US

Faisons à présent un peu de prospective et imaginons que les anticipations du marché soient dans le vrai. Dans ce cas de figure prospectif, la FED engagerait donc une tendance baissière de ses taux d’intérêt à partir de la fin de l’été qui vient, agissant à la baisse sur les taux d’intérêt du marché et la dynamique du dollar US face à un panier de devises majeures.

Le graphique ci-dessous vous rappelle la corrélation inversée forte entre Bitcoin et le couple dollar US/taux d’intérêt, alors si les attentes du marché se vérifient, cela serait une aide appréciable pour que le marché crypto poursuive sa reprise haussière initiée au début de l’année.

Sur le plan chartiste enfin, la tendance haussière de l'année reste active tant que le cours du Bitcoin préserve le support de 25 000 dollars.

Graphique qui expose le cours du bitcoin en bougies japonaises hebdomadaires (échelle arithmétique) avec les taux d’intérêt US et la tendance du dollar US sur le Forex

