Bitcoin (BTC) : comment détecter ses tops et bottoms à l'aide des « performances réalisées » ?

Les profits et pertes réalisés représentent un élément central de l'analyse on-chain. En effet, l'étude des performances réalisées favorise la prise de décision des investisseurs en décelant les périodes les plus propices aux tops et aux bottoms du BTC. Puisque le roi des cryptomonnaies influence les performances des altcoins, la compréhension de cet indicateur est nécessaire à toute personne souhaitant optimiser son exposition aux cryptomonnaies.

Démonstration des profits et pertes réalisés sur Bitcoin

Bien qu'il soit impossible de prédire précisément le prix du Bitcoin, les données on-chain délivrent un panel d'informations relatives aux tendances du BTC. Parmi elles, les performances réalisées des investisseurs, qui révèlent les périodes d'accalmie et de surchauffe du marché.

La performance réalisée est un outil qui se divise en 2 : les profits réalisés et les pertes réalisées. Contrairement au prix spot du Bitcoin, qui représente le prix de la cryptomonnaie en direct, le prix réalisé désigne le prix moyen auquel elle a été achetée par l'ensemble de ses investisseurs. Par exemple, le 13 mars 2024, le prix spot du BTC se situait à 73 000 dollars pendant que son prix réalisé était de 26 500 dollars.

Par conséquent, les profits et pertes réalisés désignent l'ensemble des BTC en performance positive et négative. Lorsque ces deux indicateurs sont placés sur un même graphique, des tendances commencent à se dessiner :

Ratio des profits et pertes réalisées sur Bitcoin - Glassnode

Ci-dessus, nous distinguons avec précision le cycle du Bitcoin, dont les hausses et les baisses se renouvellent tous les 4 ans. Ce phénomène, provoqué par son halving, est observable par les points les plus bas atteints par les pertes réalisées, respectivement en 2015, 2019 et 2023.

De même, lorsque le nombre de BTC en profit est 15 fois supérieur aux BTC en perte, c'est un signal d'entrée dans un bull run. Cette période est principalement marquée par le dépassement de son ATH de manière répétée pendant plusieurs mois.

Après avoir étudié ce ratio, comment pouvons-nous obtenir le meilleur timing possible afin d'entrer et sortir du marché ? Pour gagner en précision, il est nécessaire de diviser les profits et pertes réalisés en deux graphiques distinctes. Comme nous l'observons sur les illustrations ci-dessous, leur point le plus bas révèle ... [80% de l'article restant]