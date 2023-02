Bitcoin (BTC) : une clôture technique mensuelle engageante

Cette première semaine du mois de février est la semaine de tous les dangers sur le plan fondamental pour l’action des prix en bourse. Tout d’abord, elle rassemble tous les facteurs d’influence fondamentale pour le marché, en particulier la FED et la BCE, et ensuite elle peut remettre en cause le début d’année haussier très euphorique des actifs financiers risqués. Faisons le point fondamental alors que les signaux de l’analyse technique deviennent de plus en plus favorables.

