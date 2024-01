Bitcoin (BTC) et actifs risqués en bourse, le consensus est optimiste pour 2024

L’année dernière a vu les actifs risqués en bourse (actions et cryptomonnaies) réaliser une performance haussière à deux chiffres de pourcentage et même trois chiffres de pourcentage pour le marché des cryptomonnaies. Faisons un point sur le consensus des analystes et des économistes pour l’année 2024.

11% de hausse du S&P 500 envisagé en 2024

Malgré le débat encore ouvert sur la probabilité d’une récession américaine, les anticipations de profit restent très optimistes pour l’année 2024 avec une croissance attendue de 11,7 % en rythme annuel et 5,5 % pour les chiffres d’affaires. Pivot de la FED, désinflation et soft landing macro-économique sont la trame de fond pour de telles anticipations favorables. Faisons le point sur les toutes dernières anticipations pour les profits des entreprises US cette année.

Ce fameux consensus des analystes financiers et des économistes est le plus souvent dans l’erreur par rapport aux faits réels établis en fin d’année. Malgré tout, c’est lui et ses mises à jour régulières qui orientent la tendance des actifs dit « risqués » sur les marchés financiers, c’est-à-dire le marché des actions et le marché des crypto-monnaies pour le stade ultime du risque.

Malgré les incertitudes concernant une récession économique aux Etats-Unis cette année, les analystes s'attendent à ce que le S&P 500 réalise une croissance des bénéfices à deux chiffres en 2024. Le taux de croissance estimé (en rythme annuel) pour l'année 2024 est de 11,7 %, ce qui est supérieur au taux de croissance moyen des bénéfices sur les 10 dernières années, soit 8,4 % (2013 - 2022).

Histogramme qui établit les anticipations de profit et revenus des entreprises du S&P 500 pour l’année 2024

Les onze « super » secteurs de l’indice S&P 500 devraient enregistrer une croissance des bénéfices d'une année sur l'autre en 2024. Cinq de ces secteurs devraient afficher une croissance à deux chiffres, menés par les secteurs des soins de santé, des services de communication et de la technologie de l'information, ces deux derniers ayant une corrélation positive forte avec le cours du bitcoin.

In fine, les profits prospectifs sont attendus sur de nouveaux records historiques en 2024 ! Désinflation, pivot rapide de la FED et soft landing en sont la pierre angulaire avec notamment une résilience de la consommation des ménages (70% du PIB des États-Unis).

En 2024, la croissance aux États-Unis devrait ralentir à 1,2 % (mais donc rester en territoire positif), celle du Royaume-Uni à 0,4 %, tandis que la croissance de la zone euro devrait s'accélérer à 0,7 %.

L’inflation US pourrait revenir à 2% dès le mois de mars 2024

Une partie importante des anticipations de hausse à deux chiffres des profits en 2024 repose sur le scénario d’un pivot rapide de la FED et de la BCE, avec une quantité importante de baisses de taux (entre 4 et 6 sur l’ensemble de l’année). Bref, combien de baisses de taux et à quelle vitesse ?

Rappelons que la pierre d’angle d’un tel scénario monétaire est la confirmation d’un retour des taux d’inflation (inflation nominale + inflation sous-jacente) à 2%. La FED est surtout attentive à l’indice des prix PCE, dont la dernière lecture est tombée à 2,6 % en version nominale et 3,2 % en version sous-jacente. La trajectoire reste donc baissière et en approche de la cible de la Banque Centrale.

Ce jeudi 11 janvier, l’indice des prix à la consommation CPI est mis à jour au titre du mois de décembre et l’inflation sous-jacente est attendu en baisse à 3,93 %. L’inflation US sera-t-elle à 2 % au mois de mars pour permettre un pivot de la FED ? (c’est une des clefs de la croissance des profits et des chiffres d’affaires des entreprises en 2024).

Inflation aux États-Unis selon le CPI

L’application (basée sur la technologie blockchain) Truflation suggère en effet que l’inflation annuelle est revenue au contact des 2 %, essentiellement par un effet de base favorable. Inflation Nowcasting de la FED de Cleveland voit un PCE qui devrait tomber à 2,30 % au mois de janvier. Il y a donc de quoi être optimiste sur le plan des fondamentaux de la finance traditionnelle en ce début d'année.

Inflation aux États-Unis selon le PCE et le CPI

