Bitcoin (BTC) : 2 graphiques à absolument connaître pour suivre l'évolution du marché

Le marché des cryptomonnaies enregistre l'un de ses meilleurs débuts d’année en 14 ans avec une hausse de 28% pour le cours du Bitcoin et de 31% pour l'Ether (ETH). Cette première partie du mois de janvier haussière alimente le débat sur la fin ou non du marché baissier en place depuis le mois de novembre 2021. Voici deux graphiques à absolument connaître pour participer à l’argumentation de ce débat.

La force relative entre le Bitcoin et le marché actions de Wall Street

C’est un début d’année presque inespéré pour le marché des crypto-monnaies tant il était prisonnier des conséquences de l’affaire FTX en termes de confiance. Alors que le marché actions était en fort rebond depuis le mois d’octobre dernier et que le dollar US abandonnait plus de 11%, la capitalisation boursière totale crypto s’enfonçait sur fond de sortie de capitaux des plateformes centralisées.

Le début d’année fortement haussier des cryptos (+28% pour le cours du bitcoin et +31% pour le taux ETH/USD) permet donc de rattraper le retard sur les autres actifs risqués en bourse et d’effacer les effets baissiers de la chute du début du mois de novembre dernier.

Mais est-ce pour autant suffisant pour argumenter en faveur de la fin du marché baissier en place depuis le mois de novembre 2021 ? Notons que pour certains, le bear market a démarré dès le printemps 2021 avec les premiers renversements haussiers sur les taux d’intérêt sur le marché du crédit.

La remontée du marché de 16 000 $ à 21 000 $ permet en effet d’enregistrer le premier dépassement de résistance depuis plus de 15 mois, accompagné d’un retournement haussier des différentes mesures de volume, engagement et participation (à l’image du rebond de l’asset under management du premier ETF crypto du monde, le BITO).

Il ne s’agit certainement pas d’un nouveau bull run, eu égard à la très forte incertitude fondamentale, mais en revanche il me semble juste d’affirmer que le marché baissier s’est neutralisé. Tout l’enjeu à présent est de démontrer que la zone de prix des 19 000 / 20 000 $ a bien récupéré son statut de support, car rompre à nouveau cette zone serait la preuve que le marché n’aurait connu qu’un dead cat bounce.

Du côté des arguments en faveur de la fin du marché baissier, il y a de nombreuses divergences haussières actives en données hebdomadaires, à l’image de celle sur le ratio Bitcoin/S&P500.

Graphique qui dévoile le ratio de force relative entre le marché actions des États-Unis et le cours du bitcoin (le marché actions US étant représenté par l’indice boursier S&P 500)

La courbe du pourcentage de drawdown du Bitcoin vis-à-vis de son ex-ATH

Rendons hommage à la méthodologie technique de type « prix/momentum », car il y avait de nombreuses divergences techniques haussières entre l'action des prix et sa dérivée première depuis quelques semaines. Si vous regardez mes vidéos chaque mardi, j'utilise l'indicateur technique RSI pour représenter le momentum du marché, c'est-à-dire sa vitesse sous-jacente. Ces divergences haussières ont donc produit leur effet de rebond technique, je vous en présente une très pertinente sur le graphique ci-dessous.

Ce dernier expose la courbe hebdomadaire (les points se mettent à jour chaque fin de semaine, ce graphique a donc une portée de moyen/long terme) du pourcentage de baisse du cours du bitcoin depuis son ancien record historique (ATH pour All Time High). Sur cette courbe, vous pouvez observer la présence d'une superbe divergence haussière avec l'indicateur technique RSI, ici aussi, elle a parfaitement produit son effet haussier avec le rebond de 28% du BTC.

Afin de donner davantage de validité à ces divergences, il faudrait voir maintenant le BTC s'affranchir de la résistance à 21 500 $, soit le niveau de prix d'avant la chute de l'affaire FTX.

Graphique qui expose la courbe du pourcentage de drawdown du cours du Bitcoin depuis son ancien record historique

