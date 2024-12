Le Bitcoin (BTC) à 150 000 dollars en février ? C'est ce que souhaiterait Donald Trump

Fraichement élu, Donald Trump est attendu au tournant par la communauté crypto qui espère la mise en place prochaine d'une réglementation favorable aux cryptomonnaies sur le sol américain. Le futur président des États-Unis serait de plus en plus attentif à l'évolution du cours du Bitcoin (BTC).

Donald Trump surveillerait de très près l'évolution du prix du Bitcoin (BTC)

Dans les semaines ayant suivi l'annonce de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines, le Bitcoin (BTC) a atteint des sommets historiques. De jour en jour, le cours du BTC n'a cessé de grimper, lui permettant d'atteindre son ATH à 103 679 dollars le 5 décembre dernier.

Toutefois, pour le futur président des États-Unis, il ne s'agit là que d'un début. Selon les informations obtenues par Axios, Donald Trump « aimerait » que le prix du Bitcoin continue de grimper pour franchir la barre des 150 000 dollars dans les semaines suivant son investiture prévue pour le 20 janvier.

Selon une source proche du 47e président des États-Unis, Donald Trump « va être très concentré sur l'évolution du prix du Bitcoin ». Pour ce dernier, la cryptomonnaie constitue « un autre marché boursier » qu'il serait important de surveiller.

Tout au long de sa campagne, en opposition à sa rivale Kamala Harris, Donald Trump a adopté une position très favorable aux cryptomonnaies.

C'est pourquoi un bon nombre d'analystes avaient assuré que le Bitcoin franchirait la barre des 90 000 dollars en cas de victoire du candidat républicain aux élections présidentielles américaines. Ces dernières semaines leur ont donné raison.

Donald Trump s'entoure au mieux pour mettre en place sa politique favorable aux cryptomonnaies

Désormais élu, Donald Trump s'active désormais pour nommer les nouveaux membres de son Administration ainsi que les dirigeants des agences de régulation. Ainsi, Elon Musk, l'un de ses plus proches soutiens, s'est vu confier la direction du Departement of Gouvernment Efficiency (DOGE) dont le but sera principalement de réduire les dépenses publiques.

En parallèle, le nouveau président des États-Unis a nommé le successeur de Gary Gensler à la présidence de la Securities and Exchange Commission (SEC) : Paul Atkins. Ce dernier aura la lourde tâche d'apaiser les relations entre la SEC et les acteurs de l'industrie crypto qui se sont tendues ces dernières années.

Donald Trump en a également profité pour nommer son responsable des cryptomonnaies et de l'IA, un poste qu'il vient juste de créer. David Sacks travaillera dans les prochains mois à l'élaboration d'une réglementation claire et favorable au développement de la blockchain et des cryptomonnaies afin de « faire de l'Amérique, le leader mondial incontesté de ce secteur ».

Il sera également un intermédiaire entre Donald Trump, le Congrès des États-Unis et les agences fédérales qui régulent le marché des cryptomonnaies dont la SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). En ce qui concerne la direction de la CFTC, Donald Trump n'a pas encore fait son choix, et continue de réfléchir.

Source : Axios

