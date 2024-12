Que nous réserve le Bitcoin pour les prochains jours ? Analyse du BTC du 2 décembre 2024

Bitcoin est à l'arrêt. Avec lui, les top performeurs de ces dernières semaines cèdent la place à d'anciens tokens mis en lumière en 2017. Quels sont les niveaux à surveiller sur BTC et à quoi peut-on s'attendre pour ces prochains jours ?

Le Bitcoin peut-il continuer à latéraliser ?

Nous sommes le lundi 2 décembre 2024 et le prix du Bitcoin évolue autour de 95 000 dollars.

Tant d'années à attendre que le Bitcoin atteigne enfin les 100 000 dollars. Tous ces efforts pour échouer aux portes d'un niveau psychologique aussi important ?

Lors du cycle précédent, le Bitcoin s'était heurté à une résistance psychologique similaire à 20 000 dollars. La préparation nécessaire à ce franchissement avait conduit l'actif à développer une consolidation de 21 jours.

Nous pourrions connaître un mouvement identique en termes de temporalité, amenant le BTC à évoluer latéralement jusqu'à ce qu'il soit prêt à franchir cette nouvelle zone d'équilibre entre forces acheteuses et forces vendeuses.

Dans le viseur macroéconomique, les événements prochains pourraient permettre de catalyser l'action des prix. Seront à surveiller les événements suivants :

4 décembre : discours de Jerome Powell ;

6 décembre : les chiffres de l'emploi (NFP) ;

11 décembre : la donnée d'inflation (CPI) ;

18 décembre : décision de politique monétaire de la FED.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -2,00 % -3,20 % +36,60 % ETH / Bitcoin -0,50 % +6,70 % +5,20 %

Quels sont les niveaux à surveiller dans le range du Bitcoin ?

Le prix du BTC évolue dans un range depuis plusieurs jours. Dans ce contexte, le meilleur choix est souvent d'identifier un cadre et d'observer la réaction de l'actif sur les zones d'intérêt que nous avons identifiées.

En conséquence, nous pouvons clairement déterminer une borne basse proche des 90 000 dollars. Cette zone, en vert, se dessine entre le point bas du 26 novembre et sa clôture qui a d'ailleurs été réalisée au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci 0,236 de la jambe haussière développée après la cassure des 75 000 dollars.

La borne haute est également plutôt évidente, puisqu'il faudra s'affranchir des 100 000 dollars avec force et volume pour trouver une résolution et développer un mouvement capable d'atteindre 110 000 dollars et plus. Le temps passé dans ce range n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire : les phases de consolidation sont indispensables pour favoriser une hausse organique.

En outre, les ranges ont tendance à épuiser les spéculateurs avec des mouvements erratiques et une pression psychologique favorable à des prises de décisions émotionnelles. Dans le cas de ce range, le niveau de polarité à prendre en considération est dessiné en bleu sur le graphique. Un développement des prix au-dessus des 95 000 dollars oriente l'actif vers la borne haute ; au contraire, franchir ce niveau à la baisse invite à une revisite des 90 000 dollars.

Nous pourrions observer de nombreux pièges dans le travail de range. Le piège le plus fréquent est la « fausse sortie », qu'elle soit au-dessus de la borne haute ou en dessous de la borne basse. Ces mouvements conduisent souvent l'action des prix à une réintégration à destination de la borne opposée.

Si la résolution de ce range devait valider une cassure baissière des 90 000 dollars, l'actif pourrait corriger beaucoup plus bas. Les objectifs baissiers peuvent surprendre puisque le BTC a connu une hausse très impulsive. Pourtant, un objectif cohérent est la zone des 77 000 à 80 000 dollars, où le BTC rencontrera la moyenne mobile à 50 jours et le GAP CME ouvert début novembre.

Ainsi, les scénarios qui pourraient se produire dans les prochains jours peuvent s'articuler autour de ce range : franchir, rebondir, ou réintégrer ?

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En résumé, le Bitcoin travaille un range qui semble vouloir s'établir entre 90 000 et 100 000 dollars. Observer l'action des prix aux abords des niveaux clés de cette zone de latéralisation est probablement déterminant pour la suite.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir les 100 000 dollars avant fin 2024 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

