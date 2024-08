Bitcoin : 4 dates fondamentales à ne pas manquer cette rentrée – L'analyse technique de Vincent Ganne

La décision de politique monétaire de la FED du mercredi 18 septembre sera l’évènement fondamental majeur de la rentrée car il pourrait être le point de départ du pivot de la FED. Si ce choix monétaire a lieu, alors de grandes tendances vont se dessiner, notamment pour le Bitcoin qui pourrait démarrer son bull run vers fin septembre/octobre.

4 dates global-macro clées avant le pivot de la FED du 18 septembre

Examinons les 4 dates cruciales qu’il reste avant le 18 septembre et qui vont décider du choix de la FED.

Rappelons que le 18 septembre voit une décision monétaire de la Réserve Fédérale pour laquelle la haute finance anticipe la première baisse du taux des fonds fédéraux des États-Unis depuis 2020 !

Voici les 4 dates fondamentales à suivre cette rentrée des classes :

Vendredi 23 août à 16h : Conférence de presse de Jérôme Powell à Jackson Hole ;

Vendredi 30 août à 14h30 : mise à jour de l’indice des prix US PCE ;

Vendredi 6 septembre à 14h30 : mise à jour du rapport NFP US (rapport sur le marché du travail US) ;

Mercredi 11 septembre à 14h30 : mise à jour de l’inflation US CPI.

Jérôme Powell, le président de la FED, ne cesse de rappeler l’importance des toutes prochaines statistiques majeures des États-Unis en vue de la décision de politique monétaire de la FED du mercredi 18 septembre, celles de l'inflation et du marché du travail.

Plus que jamais, la FED souhaite éviter l’erreur qu’elle avait commise au mois de décembre dernier en se montrant trop optimiste quant à la désinflation sans récession économique

Alors que les autres banques centrales occidentales majeures ont déjà pivoté, le pivot de la FED est l’évènement monétaire principal de rentrée et de fin d’année pour la haute finance traditionnelle

Hormis le risque géopolitique (l’épée de Damoclès), le non-pivot de la FED ou le pivot pour la mauvaise raison sont les 2 facteurs qui peuvent venir briser le rebond du marché actions et du marché des cryptomonnaies.

La haute finance estime très probable que la FED pivote le mercredi 18 septembre prochain et envisage même 3 baisses de taux d’ici Noël. Pour que cette anticipation se réalisé, il est impératif que la désinflation se poursuive, notamment pour les services, l’immobilier et les frais de santé (20% du PCE) et d’assurance (8% du PCE).

Le taux de chômage aux États-Unis ne DOIT PLUS progresser davantage pour éviter le scénario d’un pivot pour la mauvaise raison, c’est-à-dire la récession économique.

Photo de la Réserve Fédérale des Etats-Unis à Washington

Le bull run de Bitcoin est attendu pour cet automne/hiver

Le prix du Bitcoin est en reprise haussière depuis le flash crash de la session boursière du lundi 5 août. Au stade actuel, les preuves techniques ne sont pas suffisantes pour affirmer avec quasi-certitude que nous ne reverrons pas les 50 000 dollars.

Il est nécessaire de franchir la bonne résistance pour se mettre à l’abri et défendre le scénario d’une remontée à 72 000 dollars et cette bonne résistance est à 63 500 dollars, soit le prix réalisé à court terme en analyse on-chain et le prix lors du halving le samedi 20 avril dernier.

Ce débat ne concerne que le cadre graphique court terme, car de nombreux modèles de valorisation défendent un scénario de bull run vers les 100 000 dollars pour cet automne/hiver, en particulier le modèle Stock-to-flow de l’analyste PlanB :

Graphique du modèle Stock-to-flow de PlanB

