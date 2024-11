Binance Launchpool : Comment participer pour gagner des tokens USUAL ?

Pour la 61 édition de son Launchpool, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance accueille l'USUAL, le token du projet éponyme qui souhaite révolutionner le marché des stablecoins. Pour une durée de quelques jours, les détenteurs de BNB pourront obtenir des tokens USUAL avant leur listing. Comment participer à ce Launchpool de Binance pour obtenir des tokens USUAL ?

Pourquoi participer au Binance Launchpool ?

Pour la 61e itération de son Launchpool, l'exchange de cryptomonnaies Binance accueille le projet Usual, qui ambitionne de révolutionner le marché des stablecoins avec son USD0, qui a la particularité de se baser sur des actifs du monde réel (RWA).

Concrètement, le Binance Launchpool permet aux utilisateurs de gagner de nouveaux tokens en verrouillant du BNB ou du FDUSD. Ce processus, connu sous le nom de « staking », offre une opportunité d'obtenir des récompenses très simplement.

💵 Retrouvez notre guide pour acheter du BNB en toute simplicité

En déposant du BNB ou du FDUSD sur le Binance Launchpool pour une durée de quelques jours, il est possible de gagner une portion des tokens de tel ou tel projet proportionnellement au montant de cryptomonnaies déposé.

Notez que pour cette itération dédiée à Usual, seul le staking de BNB, la cryptomonnaie native de Binance, est possible pour être éligible en France.

À la fin de la période de verrouillage, l'allocation du token concerné est distribuée à tous les utilisateurs ayant participé au Launchpool de Binance. Et, bien sûr, les BNB (ou FDUSD pour d'autres éditions) retournent dans leur portefeuille Binance. C'est une opération sans frais donc, moyennant la détention de BNB ou de FDUSD.

Voici un récapitulatif des avantages du Binance Launchpool :

Accès anticipé à de nouveaux tokens : Participez à des projets innovants dès leur lancement et obtenez des tokens avant leur cotation sur le marché ;

Participez à des projets innovants dès leur lancement et obtenez des tokens avant leur cotation sur le marché ; Flexibilité et contrôle : Vos tokens engagés ne sont verrouillés que pour une durée très courte ;

Vos tokens engagés ne sont verrouillés que pour une durée très courte ; Sécurité et fiabilité : En utilisant la plateforme Binance, vous bénéficiez d'un environnement sécurisé pour le staking et la réception de vos récompenses ;

En utilisant la plateforme Binance, vous bénéficiez d'un environnement sécurisé pour le staking et la réception de vos récompenses ; Rendements potentiels attractifs : Le staking via le Launchpool peut offrir des rendements intéressants, bien que ceux-ci dépendent des performances des projets sélectionnés. Cela reste dans tous les cas une opération sans frais supplémentaire.

Qu'est-ce que le projet Usual et pourquoi est-il intéressant ?

Usual est une plateforme décentralisée qui ambitionne de redonner le pouvoir à ses utilisateurs et qui s'axe autour de 3 cryptomonnaies :

L'USD0 : C'est l'actif phare d'Usual. Il s'agit d'un stablecoin adossé au dollar totalement décentralisé, adossé à des RWA liquides et considérés sans risque, tels que les fonds monétaires. Il peut être utilisé librement au sein de la DeFi ;

C'est l'actif phare d'Usual. Il s'agit d'un stablecoin adossé au dollar totalement décentralisé, adossé à des RWA liquides et considérés sans risque, tels que les fonds monétaires. Il peut être utilisé librement au sein de la DeFi ; L'USD0++ : En déposant des USD0, les utilisateurs d'Usual obtiennent de l'USD0++, permettant de profiter pleinement de la croissance du protocole en étant eux-mêmes acteurs. L'USD0++ verse lui aussi des récompenses lorsqu'il est staké, sous forme de tokens USUAL. Notons que l'USD0++ peut être acheté sur le marché secondaire ;

En déposant des USD0, les utilisateurs d'Usual obtiennent de l'USD0++, permettant de profiter pleinement de la croissance du protocole en étant eux-mêmes acteurs. L'USD0++ verse lui aussi des récompenses lorsqu'il est staké, sous forme de tokens USUAL. Notons que l'USD0++ peut être acheté sur le marché secondaire ; Le token USUAL : C'est le token de gouvernance du protocole Usual. Il permet de participer de manière active à l'évolution de l'écosystème Usual, notamment en influençant les décisions relatives à la gestion de la trésorerie, à la politique relative aux collaterals, ou encore à la répartition des revenus du protocole. Le token USUAL peut être staké pour générer des récompenses supplémentaires.

Usual est né d'un constat simple : En 2023, les stablecoins adossés à des devises fiduciaires, tels que ceux émis par Tether et Circle, ont généré plus de 10 milliards de dollars de revenus, avec des valorisations dépassant 200 milliards de dollars. Pourtant, les utilisateurs, à l'origine de leur succès, ne profitent d'aucune part de ces gains.

💲 Tout savoir sur les stablecoins avec notre guide dédié

C'est pourquoi, en alliant la sécurité et l'engouement autour des RWA ainsi que la décentralisation totale via un système de gouvernance qui redistribue la valeur à ses utilisateurs grâce au token USUAL, le projet veut « reconstruire Tether on-chain ».

En allouant les tokens de gouvernance aux utilisateurs et aux tiers qui apportent de la valeur, Usual réaligne les incitations financières et remet le pouvoir entre les mains de la communauté.

« Become an owner, not just a user, » comme le dit le projet lui-même.

Comment participer au Binance Launchpool pour gagner des tokens USUAL ?

Pour participer au 61e Launchpool de Binance, il vous suffit de créer un compte sur Binance, d'acquérir ou de détenir du BNB, puis de vous rendre dans l'onglet « Plus » et de choisir « Launchpad et Launchpool ».

À partir de là, la période de staking débutant aujourd'hui, vous pouvez immédiatement mettre en staking vos BNB, sans frais, pour commencer à farmer des tokens USUAL.

💡 Retrouvez notre guide détaillé pour participer à un Launchpool de Binance

Une fois cette période de verrouillage d'une durée de quelques jours terminée, c'est-à-dire le 18 novembre à 23h59, Binance versera jusqu'à 300 millions de tokens USUAL aux participants de ce Launchpool, soit 7,5 % de la supply totale.

Au moment du listing du token USUAL sur Binance, la supply en circulation de ce dernier sera de 494,6 millions de tokens, soit 12,37 % de la supply totale.

Le pre-market de Binance listera le token USUAL le 19 novembre à 9 heures (heure française) pour la paire USUAL/USDT. La date du listing sur le marché Spot classique n'a pas encore été annoncée par Binance.

Voici les informations importantes concernant le Binance Launchpool dédié à Usual :

La période de farming sur Binance grâce au BNB prendra fin le 18 novembre à 22h59 (heure française) ;

300 millions de tokens USUAL seront versés aux utilisateurs ayant staké du BNB, avec une limite de 40 000 tokens par individu ;

Le nombre de tokens attribués à chaque utilisateur sera déterminé en fonction du montant de BNB déposés dans les pools, ainsi que de la durée totale du farming ;

Le token USUAL sera listé sur le pre-market de Binance le 19 novembre à 9 heures, avec la paire USUAL/USDT.

Source : Binance

