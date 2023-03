Binance Launchpad : comment participer au lancement du token ID de Space ID ?

Space ID débarque sur le Binance Launchpad à l’occasion du lancement de son token ID. Ce protocole de nom de domaine Web3 permet de s’enregistrer sur la BNB Smart Chain et Arbitrum, à l’image de ce qu’il se fait avec Ethereum Name Service (ENS). Comment participer à ce lancement ?

Binance lance le Launchpad de Space ID

Depuis ce vendredi, un nouveau Launchpad est disponible sur la plateforme de cryptomonnaies Binance : Space ID (ID). Ce 30e lancement offre donc aux utilisateurs de la plateforme, la possibilité de mettre à profit leurs BNB, afin d’acquérir des tokens ID.

Ces BNB doivent ainsi être présent sur le compte Binance des investisseurs durant une durée définie, puis à la fin d’un compte à rebours, une quantité d’ID pourra être achetée par les participants à prix préférentiel, en fonction des avoirs de chacun pendant cette période de calcul.

Comment participer à ce Launchpad ?

Pour pouvoir participer au Launchpad de Space ID sur Binance, il faut donc posséder des BNB. Ainsi, c’est une opportunité intéressante pour les investisseurs qui en détiennent déjà. Toutefois, pour ceux n’en possédant pas, il faudra réfléchir avec soin au risque de s’exposer au prix de cet actif durant la période de ce lancement, car rien ne garantit la rentabilité de l’opération.

Pour accéder au Launchpad, celui-ci se situe dans le menu « Earn », en haut du site Web de Binance.

Jusqu’au 23 mars prochain à 7 h, heure de Paris, un snapshot est réalisé quotidiennement afin d’établir une moyenne des BNB présents sur le compte Binance de chacun :

Période de préparation du Binance Launchpad de Space ID

À la fin de cette première phase, il sera possible de déposer la quantité de BNB indiquée dans le Launchpad, jusqu’à 10 h. Ensuite, une période de calcul suivra avant la distribution. À ce moment-là, une petite portion des BNB alloués sera échangée contre des tokens ID.

Le prix initial d’un ID sera de 0,025 dollar, ainsi, en imaginant qu’un participant aurait le droit à 400 ID en fonction du montant de sa participation, 10 dollars de ses BNB seraient vendus dans l’opération. La cotation du token viendra dans un second temps, et il faudra attendre celle-ci pour savoir si l’opération a été rentable ou non, et choisir ainsi de garder les ID ou de les vendre.

Qu’est-ce que le projet Space ID (ID) ?

Space ID est un protocole d’identité Web3 fonctionnant sur la BNB Smart Chain ainsi qu’Arbitrum One. De cette manière, il est possible d’acheter son nom de domaine sur la blockchain, sur un modèle « pseudo.bnb » ou « pseudo.arb », à l’image de ce qui se fait avec Ethereum Name Service (ENS).

Par ailleurs, Space ID propose également une marketplace de tokens non fongibles (NFT), où il est possible de trader ces noms de domaines Web3.

Si les Launchpad offrent parfois une opportunité de gain intéressante, avec de beaux multiples, il faut bien noter qu’il n’est jamais certain qu’une plus-value soit réalisée. Le scénario selon lequel le prix de l’ID tomberait sous son prix d’ouverture devra ainsi être considéré par toute personne souhaitant participer à ce lancement.

Source : Binance

