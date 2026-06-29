Bernard Arnault offre 50 millions d’euros à son ancienne école

Bernard Arnault, première fortune française et patron de LVMH, va verser 50 millions d’euros à l’École Polytechnique pour financer la création d’un institut de mathématiques. Le bâtiment, qui portera son nom, doit ouvrir d’ici 2030 sur le campus de Palaiseau et accueillir des chercheurs internationaux.

Un don historique de 50 millions d’euros pour l’X

L’École Polytechnique a annoncé la création de son Institut de mathématiques et des sciences fondamentales, rendu possible grâce à un don de 50 millions d’euros de Bernard Arnault. Le patron de LVMH, ancien élève de l’X, finance le projet via sa société familiale Agache.

Le futur bâtiment sera baptisé « Institut mathématiques et des sciences fondamentales Bernard Arnault ». Il est attendu d’ici 2030 sur le campus de Palaiseau, dans l’Essonne, et fera l’objet d’un concours d’architecte.

« C’est ici, à Polytechnique, et lors de la préparation des concours, que j’ai appris la rigueur intellectuelle et nourri la vision qui ont ensuite guidé mon parcours d’entrepreneur », a déclaré Bernard Arnault, cité dans le communiqué de l’école.

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Un institut tourné vers l’IA, le quantique et la cybersécurité

L’objectif affiché est de renforcer les mathématiques françaises, devenues un socle stratégique pour l’intelligence artificielle, le calcul quantique et la cybersécurité. Le bâtiment doit accueillir près de 400 chercheurs et doctorants, selon les premières informations relayées.

Le programme scientifique baptisé « la résidence mathématiques » sera lancé dès la rentrée, sans attendre la livraison du bâtiment. Il vise à attirer des chercheurs internationaux de haut niveau au cœur du campus de l’X.

Laura Chaubard, directrice générale de l’École Polytechnique

Laura Chaubard, directrice générale de l’École Polytechnique, a salué dans un entretien au Figaro un « don historique à la fois pour l’X et pour la recherche fondamentale française ». Elle a précisé que l’institut « devra ensuite rallier d’autres financements » pour fonctionner sur la durée.

Un projet qui interroge sur le rôle du mécénat privé

La directrice de l’X a anticipé les critiques liées aux partenariats avec des entreprises privées, estimant que le projet est « très attendu et largement soutenu par la communauté académique ». Elle reconnaît toutefois que « d’autres points de vue, minoritaires, peuvent apparaître ».

Le 12 juin, la cérémonie de remise de diplômes à l’X avait été brièvement interrompue par des étudiants portant des masques de Bernard Arnault et de Patrick Pouyanné, patron de TotalEnergies, pour dénoncer la place des grandes entreprises dans l’école. Le collectif à l’origine de l’action a condamné une « instrumentalisation de la science et d’une école d’État au service des intérêts d’un milliardaire ».

"Et un, et deux, et trois degrés : pour Patrick Pouyanné !" En pleine remise de diplôme, des étudiants de Polytechnique dénoncent l’emprise des multinationales sur l’école ➡️ https://t.co/DStrI9HLuv pic.twitter.com/zqDBu3DItS — L'Humanité (@humanite_fr) June 12, 2026

Au-delà de la polémique, ce don confirme une tendance lourde. Les grandes écoles françaises s’appuient de plus en plus sur le mécénat privé pour financer leurs ambitions de recherche, à l’heure où l’IA et les technologies de rupture redessinent la compétition mondiale.

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Source : Communiqué (Polytechnique)

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