Attractivité des layers 2 : une autre blockchain veut rejoindre l’écosystème Ethereum

Au fil des mois, nous constatons un intérêt grandissant autour des layers 2 d’Ethereum (ETH) dans le but d’en améliorer sa scalabilité. Avec le succès de The Merge puis de Shapella, la tendance semble désormais s’accélérer à mesure que la principale blockchain de smart contracts tient ses promesses.

Ladite tendance est telle qu’il y a 2 mois, c’est la blockchain Celo qui soumettait l’idée d’abandonner son statut de réseau de couche 1 pour devenir, elle aussi, un layer 2. Aujourd’hui, c’est la blockchain Canto qui paraît prendre une direction similaire.

Pour se faire, Canto se tournerait vers une technologie de ZK Rollup, plutôt que d’Optimistic Rollup. En effet, les équipes derrière le développement de la blockchain ont dévoilé travailler sur le kit de développement proposé par Polygon (MATIC), Polygon CDK :

We're thrilled to announce Canto is building with @0xPolygonLabs to migrate to a ZK L2 on Ethereum– powered by Polygon Chain Development Kit (CDK).

This ZK chain will be dedicated to Real World Assets in support of the next wave of application-layer adoption via neofinance. pic.twitter.com/x04dMIHsg7

— Canto Public (@CantoPublic) September 18, 2023