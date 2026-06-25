Comment acheter du Bitcoin en tant que résident suisse ?

Vous êtes résident suisse et vous voulez acheter du Bitcoin en toute sécurité ? Découvrez la marche à suivre et les meilleures plateformes régulées FINMA qui acceptent le franc suisse (CHF) pour investir dans le Bitcoin.

✅ Frais vérifiés sur les sources officielles de chaque plateforme – Juin 2026

✅ Toutes les plateformes sont régulées par la FINMA et/ou disposent d'un enregistrement auprès d'une autorité financière reconnue (FINMA, MiCA, AMF…)

Acheter du Bitcoin en Suisse : les 5 meilleures plateformes en 2026

Acheter du Bitcoin en Suisse n'a jamais été aussi simple, mais face aux nombreuses options disponibles, il peut être difficile de s'y retrouver. Quelles plateformes acceptent les résidents suisses ? Lesquelles acceptent les dépôts en CHF ? Quels sont les frais réels ?

Pour vous guider, nous avons sélectionné et comparé les frais des 5 meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin en Suisse en 2026 👇

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Vous avez besoin d'aide pour la marche à suivre pour acheter du Bitcoin ? Voici un guide complet pour acquérir du BTC sur Swissquote 👇

Swissquote est la première banque suisse à avoir proposé le Bitcoin, et de loin l'option la plus simple pour un résident suisse déjà client. Régulée par la FINMA et cotée à la SIX Swiss Exchange, elle offre la sécurité d'un établissement bancaire suisse.

L'avantage décisif par rapport aux autres plateformes : si vous êtes déjà client Swissquote, vos fonds sont déjà sur votre compte : pas besoin de faire un virement externe, l'achat se fait en quelques clics directement depuis l'application.

Étape 1 : Disposer d'un compte Swissquote avec des fonds en EUR ou USD

Vous n'êtes pas encore client de Swissquote ? Vous pouvez ouvrir un compte depuis le site de Swissquote ou l'application mobile. Munissez-vous d'une pièce d'identité valide et suivez les étapes de vérification KYC. Une fois le compte ouvert, alimentez-le par virement bancaire (gratuit) afin d'y acheter du Bitcoin par la suite.

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Une fois votre compte Swissquote créé, sachez que les cryptomonnaies ne peuvent pas être tradées directement en CHF chez Swissquote. Si vous n'avez que des CHF, convertissez-les simplement en EUR ou USD depuis votre portail eBanking via la section Forex (frais de conversion de 0,9 %).

Étape 2 : Accéder à la section crypto de l'application

Connectez-vous sur le site Web de Swissquote, cliquez ensuite sur l'onglet « Crypto hub » et recherchez ensuite BTC/EUR ou BTC/USD selon votre besoin :

Cliquez dessus pour obtenir davantage d'informations comme le prix actuel, l'évolution sur les 24 dernières heures et plus encore. Cliquez ensuite sur le bouton « Trade » pour passer votre ordre d'achat :

Étape 3 : Passer votre ordre d'achat de Bitcoin

Vous êtes maintenant sur l'onglet pour passer votre ordre.

Vous devez y renseigner plusieurs paramètres :

Quantité : saisissez le montant que vous souhaitez investir. Vous pouvez basculer entre « Parts » (pour indiquer une quantité de BTC) et « Montant USD » (pour indiquer un montant en dollars).

Type d'ordre : Swissquote propose plusieurs types d'ordres :

Limit : l'ordre ne s'exécute que si le cours du Bitcoin atteint ou passe en dessous de votre limite ;

: l'ordre ne s'exécute que si le cours du Bitcoin atteint ou passe en dessous de votre limite ; Market : l'ordre s'exécute immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché ;

: l'ordre s'exécute immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché ; Stop : l'ordre se déclenche automatiquement lorsque le cours franchit un seuil que vous avez défini, puis s'exécute au prix du marché ;

: l'ordre se déclenche automatiquement lorsque le cours franchit un seuil que vous avez défini, puis s'exécute au prix du marché ; Stop Limit : combinaison d'un ordre Stop et d'un ordre Limit. L'ordre se déclenche quand le prix atteint votre seuil Stop, mais ne s'exécute qu'à votre prix Limit ;

: combinaison d'un ordre Stop et d'un ordre Limit. L'ordre se déclenche quand le prix atteint votre seuil Stop, mais ne s'exécute qu'à votre prix Limit ; Plan d'épargne : permet de mettre en place des achats récurrents et automatiques pour un montant fixe. C'est la méthode DCA (Dollar Cost Averaging) intégrée directement dans l'interface de Swissquote, idéale pour investir régulièrement sans se soucier du timing.

Conditions de validité : pour les ordres avancés (Limit, Stop, Stop Limit), vous pouvez également définir la durée pendant laquelle l'ordre reste actif :

Good Till Cancel : l'ordre reste ouvert jusqu'à ce qu'il soit exécuté ou que vous l'annuliez manuellement (option par défaut) ;

: l'ordre reste ouvert jusqu'à ce qu'il soit exécuté ou que vous l'annuliez manuellement (option par défaut) ; Fill Or Kill : l'ordre doit être exécuté intégralement et immédiatement, sinon il est automatiquement annulé. Aucune exécution partielle n'est possible ;

: l'ordre doit être exécuté intégralement et immédiatement, sinon il est automatiquement annulé. Aucune exécution partielle n'est possible ; Immediate Or Cancel : l'ordre s'exécute immédiatement pour la quantité disponible au prix souhaité, et la partie non remplie est annulée automatiquement.

Un point important : Swissquote fait preuve d'une totale transparence sur les frais appliqués. Avant de confirmer l'ordre, la plateforme affiche systématiquement le montant total estimé frais inclus : dans l'exemple ci-dessus, 5 017,50 USD pour un ordre de 5 000 USD, soit 17,50 USD de frais clairement indiqués.

Une fois vos paramètres définis, cliquez sur « Préparer l'ordre » pour accéder à l'écran de confirmation, puis validez. Votre Bitcoin est immédiatement crédité sur votre compte Swissquote.

Et voilà ! Vous détenez du Bitcoin conservé dans l'infrastructure bancaire suisse de Swissquote. Si vous souhaitez transférer vos BTC vers un wallet externe personnel (Ledger, etc.), la fonction Wallet de Swissquote vous le permet via la section Paiements et transferts → Transfert de crypto-monnaies.

Si vous voulez en savoir plus sur les autres frais de Swissquote et les particularités du marché des cryptomonnaies, consultez la FAQ dédiée.

L'alternative : les ETP et certificats Bitcoin en Suisse

L'achat direct de Bitcoin n'est pas la seule option disponible pour les résidents suisses. Pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer au Bitcoin dans un cadre réglementé, sans gérer de wallet ni de clés privées, il existe des ETP pour le Bitcoin, accessibles depuis la plupart des courtiers suisses, mais aussi des certificats Bitcoin accessibles depuis Swissquote.

Les ETP Bitcoin disponibles sur la SIX Swiss Exchange

Un ETP (Exchange Traded Product) est un produit coté en bourse adossé à du Bitcoin physique détenu en custody par un tiers indépendant, collatéralisé à 100 % en Suisse. Vous n'êtes pas propriétaire direct du Bitcoin, mais votre exposition est intégralement couverte. En Europe, aucun ETF sur cryptomonnaies n'est autorisé, c'est donc sous forme d'ETP que ces produits existent.

Tous ces ETP sont accessibles depuis Swissquote en recherchant simplement leur ISIN sur la plateforme :

iShares Bitcoin ETP (ISIN : XS2940466316) : lancé en mars 2025, adossé à du Bitcoin en cold storage chez Coinbase Custody, négocié en CHF sur la SIX. Le TER est de 0,15 % ;

(ISIN : XS2940466316) : lancé en mars 2025, adossé à du Bitcoin en cold storage chez Coinbase Custody, négocié en CHF sur la SIX. Le TER est de 0,15 % ; CoinShares Physical Bitcoin (ISIN : GB00BLD4ZL17) : le plus grand ETP Bitcoin européen avec plus de 1,3 milliard d'euros d'AUM. Le TER est de 0,15 % ;

(ISIN : GB00BLD4ZL17) : le plus grand ETP Bitcoin européen avec plus de 1,3 milliard d'euros d'AUM. Le TER est de 0,15 % ; 21Shares Bitcoin ETP (ISIN : CH0454664001) : premier ETP Bitcoin physiquement adossé au monde, lancé en 2019, domicilié en Suisse. Le TER est de 1,49 %

(ISIN : CH0454664001) : premier ETP Bitcoin physiquement adossé au monde, lancé en 2019, domicilié en Suisse. Le TER est de 1,49 % WisdomTree Physical Bitcoin (ISIN : GB00BJYDH287) : ETP physique reconnu pour ses performances à long terme. Le TER est de 0,35 %.

Les certificats Bitcoin de Swissquote

Un certificat est un produit structuré émis par une banque qui réplique la performance du Bitcoin tout en intégrant une stratégie de gestion active. Contrairement à un ETP, il expose l'investisseur au risque de contrepartie de l'émetteur.

Swissquote propose 2 certificats maison :

Bitcoin Active 2.0 (ISIN : CH0542378622) : gère activement l'allocation entre Bitcoin et CHF pour réduire la volatilité. Destiné aux investisseurs souhaitant une exposition au Bitcoin avec gestion des risques intégrée.

Bitcoin Active 2.0 Mini (ISIN : CH0596607769) : même stratégie avec une allocation Bitcoin de 60 % à 100 %, le reste en CHF. Conçu pour les petits montants.

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Une fois que vous avez acheté du Bitcoin (dans le cas de véritables BTC), que ce soit via Swissquote ou une autre plateforme, 2 options s'offrent à vous : le conserver sur la plateforme ou le transférer vers un wallet personnel.

Conserver ses BTC sur une plateforme centralisée est une option attrayante. Par exemple, en tant que banque régulée par la FINMA, Swissquote applique des standards de sécurité bancaires stricts : stockage en cold wallet, multi-signature, contrôles d'accès stricts.

Cependant, vous n'avez pas la pleine propriété sur ces derniers et vous ne pouvez pas en faire ce que vous souhaitez. Il est toujours plus intéressant de les conserver par vous-même, notamment car des frais de garde peuvent être appliqués.

Transférer ses BTC vers un wallet externe (hardware wallet de type Ledger ou Trezor) est la solution recommandée pour ceux qui souhaitent prendre la pleine propriété de leurs bitcoins, et aussi assurer leur sécurité. Swissquote, comme les autres plateformes de ce top, permet de retirer vos BTC vers un portefeuille externe (Mt Pelerin le fait par défaut).

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FAQ : Questions fréquentes sur l'achat de Bitcoin en Suisse

Peut-on acheter du Bitcoin directement en francs suisses (CHF) ? Oui, plusieurs plateformes comme Mt Pelerin, SwissBorg ou Bitcoin Suisse permettent d'acheter du Bitcoin directement en CHF par virement bancaire. Sur Swissquote, il faut d'abord convertir ses CHF en EUR ou USD, les cryptomonnaies ne pouvant pas être tradées directement en CHF sur la plateforme.

Les plus-values sur Bitcoin sont-elles imposables en Suisse ? En Suisse, les plus-values réalisées sur le Bitcoin sont en principe exonérées d'impôt sur le revenu pour les investisseurs privés. En revanche, vos avoirs en Bitcoin doivent être déclarés dans votre fortune au 31 décembre et sont soumis à l'impôt sur la fortune. Si les autorités fiscales vous qualifient de trader professionnel (trading fréquent, usage de levier, revenu principal…), les gains peuvent devenir imposables.

Faut-il déclarer ses BTC aux impôts en Suisse ? Oui. Même si les plus-values sont généralement exonérées pour les particuliers, vos avoirs en Bitcoin doivent être déclarés dans votre déclaration fiscale annuelle sous la fortune, à leur valeur au 31 décembre. La valeur fiscale de référence est publiée chaque année par l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Le Bitcoin est-il légal en Suisse ? Oui, le Bitcoin est parfaitement légal en Suisse. Le pays dispose d'un cadre réglementaire clair encadré par la FINMA, et la Crypto Valley de Zoug est l'un des écosystèmes blockchain les plus développés au monde. Les entreprises et particuliers peuvent acheter, vendre et détenir du Bitcoin librement.

Quelle est la meilleure plateforme pour acheter du Bitcoin en Suisse ? Pour un résident suisse déjà client de Swissquote, c'est la solution la plus simple : les fonds sont déjà sur le compte et l'achat se fait en quelques clics. Mt Pelerin est idéal pour débuter sans KYC jusqu'à 999 CHF/mois. Bitcoin Suisse est la référence pour les volumes importants et les services institutionnels.

Disclaimer : Cet article est destiné exclusivement aux résidents suisses ou aux personnes soumises à la fiscalité et à la réglementation suisses.

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Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.